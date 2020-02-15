«Ак Барс» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Матч состоится 15 февраля на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Спартак».

«Ак Барс»

В турнирной таблице Восточной конференции команда из Казани находится на первом месте. За 56 поединков регулярки она сумела набрать 85 очков.

Совсем недавно коллектив Дмитрия Квартальнова провел беспроигрышную серию из семи матчей, которая началась с выездной победы над «Динамо» Москва (2:0).

Затем «Ак Барс» по буллитам переиграл «Салават Юлаев» (2:2, 2:1). В других январских встречах «барсы» одолели «Авто» (3:2), «Трактор» (4:2) и «Витязь» (4:2). В первой игре февраля казанцы взяли верх над «Динамо» Рига (2:0).

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Затем коллектив Квартальнова разгромил «Витязь» (5:2), после чего его подопечные по буллитам уступили «Авангарду» (1:1, 1:2). В последнем поединке «Ак Барс» разобрался с рижским «Динамо» (2:1).

«Спартак»

Московский клуб замыкает пятерку сильнейших команд в турнирной таблице Западной конференции. В 57 матчах сезона этот коллектив заработал 72 очка.

В заключительных январских играх подопечные Олега Знарка завоевали три победы в основное время. «Спартаку» удалось одолеть «Северсталь» (3:0), «Трактор» (4:0) и «Куньлунь РС» (7:4).

Но 1 февраля красно-белые провалили домашнюю встречу. В родных стенах «гладиаторы» были разгромлены «Динамо» Москва (0:4), после чего москвичи оказались слабее СКА (0:1).

11 февраля «Спартак» на «ЦСКА Арене» уверенно разобрался с «Металлургом» Мг (4:2), а чуть позже столичная команда разгромила «Салават Юлаев» в гостях (5:2).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в этой встрече оценивается в 1.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Спартака» — 4,78.

У себя дома «Ак Барс» был бы не против добыть скромную победу, но красно-белые не станут сидеть в обороне, они захотят прервать свою неудачную серию из трех проигрышных матчей против казанцев. Наш прогноз — тотал больше 4 за 1,60. 0