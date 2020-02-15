ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэвид Бэкхем«Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»НХЛ. 29 сэйвов Василевского, два очка Панарина, шайбы Наместникова и Гурьянова Филиппе КоутиньоКуда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
  • 11:03
    • ПСЖ — самый финансово стабильный клуб мира
  • 08:57
    • Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
  • 01:10
    • «Милан» упустил победу над «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии
  • 22:53
    • «Ак Барс» победил «Динамо» в Риге
  • 21:51
    • «Барыс» в Москве обыграл ЦСКА
  • 21:17
    • СКА на выезде обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    Как предпочтут действовать соперники в Казани?

    «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Спартак
    Прогноз на «Ак Барс» — «Спартак»
    Кирилл Петров
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Матч состоится 15 февраля на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Спартак».
    ×
    Хоккей. КХЛ 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.00
  • Играть!
    •

    «Ак Барс»

    В турнирной таблице Восточной конференции команда из Казани находится на первом месте. За 56 поединков регулярки она сумела набрать 85 очков.

    Совсем недавно коллектив Дмитрия Квартальнова провел беспроигрышную серию из семи матчей, которая началась с выездной победы над «Динамо» Москва (2:0).

    Затем «Ак Барс» по буллитам переиграл «Салават Юлаев» (2:2, 2:1). В других январских встречах «барсы» одолели «Авто» (3:2), «Трактор» (4:2) и «Витязь» (4:2). В первой игре февраля казанцы взяли верх над «Динамо» Рига (2:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем коллектив Квартальнова разгромил «Витязь» (5:2), после чего его подопечные по буллитам уступили «Авангарду» (1:1, 1:2). В последнем поединке «Ак Барс» разобрался с рижским «Динамо» (2:1).

    «Спартак»

    Московский клуб замыкает пятерку сильнейших команд в турнирной таблице Западной конференции. В 57 матчах сезона этот коллектив заработал 72 очка.

    В заключительных январских играх подопечные Олега Знарка завоевали три победы в основное время. «Спартаку» удалось одолеть «Северсталь» (3:0), «Трактор» (4:0) и «Куньлунь РС» (7:4).

    Но 1 февраля красно-белые провалили домашнюю встречу. В родных стенах «гладиаторы» были разгромлены «Динамо» Москва (0:4), после чего москвичи оказались слабее СКА (0:1).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    11 февраля «Спартак» на «ЦСКА Арене» уверенно разобрался с «Металлургом» Мг (4:2), а чуть позже столичная команда разгромила «Салават Юлаев» в гостях (5:2).

    Прогноз

    Победа «Ак Барса» в этой встрече оценивается в 1.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Спартака» — 4,78.

    У себя дома «Ак Барс» был бы не против добыть скромную победу, но красно-белые не станут сидеть в обороне, они захотят прервать свою неудачную серию из трех проигрышных матчей против казанцев. Наш прогноз — тотал больше 4 за 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Енисей — Россия U20
  • Футбол
  • Сегодня в 13:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол
    • 16:56 08/02/2020     Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения
  • Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»
    • 00:52 11/02/2020     Россия — Швеция
  • Пятерка от шведов. Сборная России не готова к Евротуру
    • 23:47 08/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2020 года . Прогноз на «Ак Барс» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Дженнаро Гаттузо Футбол Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалуПять выводов после полуфинального матча Кубка Италии Вчера в 17:100
  • 09:59
    • Кашшаи не планирует приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ
  • 09:45
    • В Италии увеличат применение VAR
  • 09:32
    • Эмери может вернуться в «Севилью»
    Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино Футбол Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?Мерсисайдский клуб приближается к долгожданному чемпионскому титулу 12/02/2020 в 23:481
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 09:16
    • «Бостон» в двух овертаймах обыграл «Клипперс», «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме»
  • 07:34
    • Сарри: «Ювентус» пропускает голы, которые можно избежать
  • 07:19
    • Ибрагимович не сыграет в ответном поединке Кубка Италии против «Ювентуса»
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчасРейтинг главных звезд атаки европейского футбола 12/02/2020 в 21:130
  • 07:04
    • Российские конькобежки выиграли серебро в командном спринте на ЧМ
  • 19:31
    • «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
  • 19:22
    • Александрова победила Векич на турнире в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие