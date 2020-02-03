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    Все новости спорта

    Сумеет ли «Спартак» в очередной раз обыграть СКА?

    «Спартак» — СКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 3 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на СКА
    Прогноз на «Спартак» — СКА
    Андрей Кутейкин
    В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать СКА. Матч состоится 3 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 03 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    Московский коллектив замыкает пятерку лучших представителей Западной конференции. На счету столичной команды сейчас 68 баллов.

    В последних пяти поединках регулярки подопечные Олега Знарка трижды выиграли. 21 января в Белоруссии «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» Минск (3:4).

    Но после этого «гладиаторы» в родных стенах всухую победили «Северсталь» (3:0) и «Трактор» (4:0). Затем еще один домашний матч закончился для красно-белых удачно. В нем хозяева оказались сильнее «Куньлуня РС» (7:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    А февраль для «Спартака» начался с потери очков. На глазах у собственных болельщиков «народная команда» была разгромлена московским «Динамо» (0:4).

    СКА

    Коллектив, который представляет Санкт-Петербург, на данном этапе регулярки находится на втором месте в таблице Западной конференции. В активе этой команды имеется 77 баллов.

    После поражения от «Спартака» 7 января (1:3) СКА трижды обыграл других оппонентов. «Армейцы» победили «Динамо» Москва в овертайме (2:1), а затем они одолели «Динамо» Рига (3:0) и «Йокерит» (4:1).

    21 января СКА в Москве оказался слабее ЦСКА (2:3). Но с того момента подопечные Алексея Кудашова не проигрывают. С 23 по 30 января питерцы провели четыре домашних матча.

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    В этих поединках СКА одержал верх над «Барысом» (7:4), «Торпедо» (4:3), «Динамо» Минск (5:0) и «Авангардом» в дополнительное время (1:0).

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,15, на ничью — 4,00, а на победу «Спартака» — 2,06.

    Олег Знарок знает, как его команде необходимо действовать в поединке с питерцами. В родных стенах «гладиаторы» постараются зацепиться за очки. Наш прогноз — победа «Спартака» или ничья с коэффициентом 1,75. 0

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    «Спартак» — СКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 3 февраля 2020 года . Прогноз на «Спартак» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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