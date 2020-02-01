«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 1 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 1 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо» Москва.

«Спартак»

Сейчас этот московский коллектив замыкает пятерку сильнейших в таблице Западной конференции. В 53 матчах «народной команде» удалось завоевать 68 очков.

В недавних шести поединках «Спартак» пять раз вышел победителем. 12 января на «Минск-Арене» красно-белые легко справились с «Динамо» Минск (5:1).

А затем подопечные Олега Знарка в дополнительное время переиграли «Северсталь» (2:1). Поражением для москвичей завершилась другая встреча с минским «Динамо» (3:4).

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Позже «Спартак» дважды выиграл всухую. В этих поединках «гладиаторы» одолели «Северсталь» (3:0) и «Трактор» (4:0). 27 января красно-белые взяли верх над «Куньлунем РС» (7:4).

«Динамо» Москва

Еще один московский представитель принял участие в 54 матчах регулярки, в ходе которых он смог заработать 71 балл. В турнирной таблице Запада эта команда находится на четвертой строчке.

10 января «Динамо» Москва в гостях одолело «Салават Юлаев» (4:3). После этой победы подопечные Владимира Крикунова трижды проиграли.

Поражением в дополнительное время завершилась для бело-голубых гостевая встреча со СКА (1:2). Чуть позже москвичи уступили «Торпедо» (4:6) и «Ак Барсу» (0:2).

Но этот неприятный отрезок московское «Динамо» прервало победой над «Витязем» 23 января (3:1). В следующих домашних встречах команда Крикунова уверенно разобралась с «Торпедо» (5:1) и «Динамо» Рига (5:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в противостоянии двух московских команд букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 4,00, а на победу «Динамо» — 2,50.

Этим соперникам не хотелось бы терять очки в очном поединке, поэтому на «ЦСКА Арене» зрители увидят спокойную игру. Наш прогноз — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,69. 0