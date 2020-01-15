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    Подтвердит ли «Айлендерс» статус фаворита матча?

    «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 15 января 2020 года

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Детройт»
    Мэтью Барзал
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Детройт». Матч состоится 15 января на арене «Нассау Колизеум». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Детройт».

    «Айлендерс»

    На данный момент представители Нью-Йорка располагаются на третьей позиции в рейтинге Столичного дивизиона. В ходе 44 игр команда заработала 58 баллов.

    2019 год коллектив Барри Троца завершил на победной ноте. На выезде «Айлендерс» переиграл «Миннесоту» (3:1) и «Вашингтон» (4:3).

    А в стартовых двух встречах в январе «Айлс» потерпели поражения от «Нью-Джерси» (1:2) и «Торонто» (0:3). После этого команда завоевала первую победу в 2020, одолев «Колорадо» (1:0).

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    8 января «Айлендерс» в дополнительное время взял реванш у «Нью-Джерси» (4:3). Чуть позже в овертайме клуб из Нью-Йорка не справился с «Бостоном» (2:3) и был разгромлен «Рейнджерс» (2:6).

    «Детройт»

    Сейчас коллектив из штата Мичиган находится на последнем месте в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе. В 46 матчах чемпионата команда завоевала всего 27 баллов.

    В последних шести встречах 2019 года «Детройт» проиграл. Красно-белые уступили «Лос-Анджелесу» (2:4), «Коламбусу» (3,5), «Торонто» (1:4), «Аризоне» (2:5), «Флориде» (4:5) и «Тампе-Бэй» (1:2).

    Новый год подопечные Джеффа Блэшилла начали с победы. В родных стенах «крылья» одержали верх над «Сан-Хосе» (2:0), после чего команда проиграла «Далласу» (1:4) и «Чикаго» (2:4).

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    8 января «Детройт» разобрался с «Монреалем» (4:3), а чуть позже по буллитам клуб из штата Мичиган одолел «Оттаву» (2:2, 1:0). В последней на сегодня встрече красно-белые были разгромлены «Баффало» (1:5).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» в грядущем поединке оценивается в 1,63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,70, а на победу «Детройта» — 4,50.

    «Детройт» сейчас просто не в состоянии помешать «Айлс» заработать очки на своей арене. Наш прогноз — победа «Айлендерс» с коэффициентом 1,63. 0

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