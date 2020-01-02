Канада U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч плей-офф Молодежного чемпионата мира 2 января 2020 года

В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2 января 2020 года сборная Канады сыграет со сборной Словакии. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Канада U20 — Словакия U20.

Канада

На групповом этапе Молодежного чемпионата мира еще один представитель Северной Америки набрал 9 баллов в четырех поединках. Это позволило команде занять первое место в турнирной таблице.

26 декабря на «Остравар Арене» подопечным Тима Хантера удалось переломить ход противостояния со сборной США, в результате чего канадцы победили соперников со счетом 6:4.

А 28 декабря Канада полностью провалилась. В игре с Россией команда пропустила шесть безответных голов от подопечных Брагина — 0:6.

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В двух других встречах на групповом этапе МЧМ Канада выиграла. Сперва коллектив Тима Хантера разобрался с Германией (4:1), а затем он разгромил Чехию (7:2).

Словакия

В ходе четырех встреч на групповом этапе Молодежного чемпионата мира этой команде удалось заработать всего три очка. Но таких показателей хватило для последнего плей-офф места в турнирной таблице.

В стартовой игре на мировом первенства Словакия сразилась с Казахстаном. Исход данного противостояния решился в третьем периоде, где коллектив Роберта Петровицки забросил две безответные шайбы, а встреча завершилась со счетом 3:1.

Все остальные поединки Словакия провалила, причем в трех матчах эта команда проигрывала крупно. В них она смогла забить 4 гола, пропустив при этом 21 шайбу.

28 декабря Словакия потерпела поражение от Финляндии (1:8), после чего была разгромлена Швейцарией (2:7) и Швецией (2:6).

Прогноз

На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,03, ничья оценивается в 19,5, а победа Словакии — в 29,0.

Словакия на МЧМ ужасно играет против сильных соперников. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Канады больше 6 с коэффициентом 1,66. 0