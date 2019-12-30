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    Разберутся ли американцы с чехами?

    США U20 — Чехия U20. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз на США U20 — Чехия U20
    Якуб Досталь
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 30 декабря 2019 года сборная США сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на США U20 — Чехия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2020. Группа B 30 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 6.50
  • 2
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    США

    На данном этапе Молодежного чемпионата мира представители Северной Америки сыграли в трех встречах. В них команда завоевала 6 очков, благодаря чему она возглавила таблицу Группы B.

    На старте МЧМ подопечные Скотта Санделина сразились с канадцами. В первом периоде США повели в счете, но в итоге они позволили оппонентам сократить разрыв, а затем и вовсе выйти вперед. Итоговый результат — 4:6.

    В следующем поединке команда Санделина сыграла с Германией. В этой битве немцы пытались доставить фаворитам хлопот, но американцы сумели победить немцев — 6:3.

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    29 декабря на «Остравар Арене» коллектив из Северной Америки столкнулся с Россией. В грубом поединке США все же завоевали очки в схватке с коллективом Брагина — 3:1.

    Чехия

    В отличие от соперников с другого материка, чехи сыграли на один матч меньше. В двух встречах эта сборная сумела завоевать 3 очка, благодаря чему она заняла четвертое место в своей таблице.

    Начала Молодежный чемпионат мира Чехия с победы. На «Остравар Арене» подопечные Вацлава Варады неожиданно одержали верх над Россией — 4:3.

    А во втором поединке «львы» выступили не так удачно. В противостоянии с Германией чехи пропустили уже в концовке второй минуты, а затем по ходу встречи команда, пытаясь отыграться, не выстояла против немецкого коллектива — 3:4.

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    До старта МЧМ Чехия приняла участие в двух контрольных матчах. Сперва «львы» потерпели разгромное поражение от Швеции (1:5), а 22 декабря они одолели Словакию (4:2).

    Прогноз

    На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,33, ничья оценивается в 7,40, а победа Чехии — 5,90.

    В поединке с чехами американцы постараются выступить ярко, чтобы закрепиться на лидерской позиции в своей группе. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал США больше 4 с коэффициентом 1,55. 0

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    США U20 — Чехия U20. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2019 года. Прогноз на США U20 — Чехия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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