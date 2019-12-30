США U20 — Чехия U20. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 30 декабря 2019 года сборная США сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на США U20 — Чехия U20.

США

На данном этапе Молодежного чемпионата мира представители Северной Америки сыграли в трех встречах. В них команда завоевала 6 очков, благодаря чему она возглавила таблицу Группы B.

На старте МЧМ подопечные Скотта Санделина сразились с канадцами. В первом периоде США повели в счете, но в итоге они позволили оппонентам сократить разрыв, а затем и вовсе выйти вперед. Итоговый результат — 4:6.

В следующем поединке команда Санделина сыграла с Германией. В этой битве немцы пытались доставить фаворитам хлопот, но американцы сумели победить немцев — 6:3.

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29 декабря на «Остравар Арене» коллектив из Северной Америки столкнулся с Россией. В грубом поединке США все же завоевали очки в схватке с коллективом Брагина — 3:1.

Чехия

В отличие от соперников с другого материка, чехи сыграли на один матч меньше. В двух встречах эта сборная сумела завоевать 3 очка, благодаря чему она заняла четвертое место в своей таблице.

Начала Молодежный чемпионат мира Чехия с победы. На «Остравар Арене» подопечные Вацлава Варады неожиданно одержали верх над Россией — 4:3.

А во втором поединке «львы» выступили не так удачно. В противостоянии с Германией чехи пропустили уже в концовке второй минуты, а затем по ходу встречи команда, пытаясь отыграться, не выстояла против немецкого коллектива — 3:4.

До старта МЧМ Чехия приняла участие в двух контрольных матчах. Сперва «львы» потерпели разгромное поражение от Швеции (1:5), а 22 декабря они одолели Словакию (4:2).

Прогноз

На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,33, ничья оценивается в 7,40, а победа Чехии — 5,90.

В поединке с чехами американцы постараются выступить ярко, чтобы закрепиться на лидерской позиции в своей группе. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал США больше 4 с коэффициентом 1,55. 0