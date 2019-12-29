«Флорида» — «Детройт». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Флорида» будет принимать «Детройт». Матч состоится 29 декабря на арене «BB&T-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Детройт».

«Флорида»

Коллектив из Санрайза, штат Флорида имеет на своем счету 41 балл. Эти очки были завоеваны в 36 встречах сезона. На данный момент команда идет четвертой в таблице Атлантического дивизиона.

С 11 по 15 декабря подопечные Джоэля Кенневилля потерпели три домашних поражения кряду. Сперва «коты» уступили «Тампе-Бэй» (1:2), а затем они не справились с «Айлендерс» (1:3) и «Бостоном» (2:4).

Но в следующих матчах «Флорида» подправила свое положение, победив 3 раза подряд. 17 декабря команда разгромила «Оттаву» (6:1), после чего разобралась с «Далласом» (7:4).

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22 декабря клуб из Санрайза на выезде переиграл «Каролину» (2:4), а вот последняя встреча была провалена. В ней «коты» получили шесть голов в свою сетку от «Тампы-Бэй» — 1:6.

«Детройт»

На данный момент коллектив из штата Мичиган является худшим в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе. Набрав 21 балл за 38 матчей, команда идет последней.

С 5 ноября по 11 декабря «Детройт» потерпел поражения в 12 поединках кряду. Но эта черная полоса была прервана игрой с «Виннипегом», в которой «крылья» победили канадцев со счетом 5:2.

А затем красно-белые в гостях с минимальным преимуществом одержали верх над «Монреалем» (2:1), после чего подопечные Джеффа Блэшилла уступили в четырех следующих матчах.

Сперва дома «Детройт» не справился с «Лос-Анджелесом» (2:4) и «Коламбусом» (3:5). Чуть позже в гостях «крылья» крупно проиграли «Торонто» (1:4) и в родных стенах «Аризоне» (2:5).

Прогноз

Победа «Флориды» в этой встрече оценивается в 1,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,10, а на победу «Детройта» — 4,70.

«Крылья» продолжают испытывать серьезные проблемы с игровой формой, чем, безусловно, воспользуются «коты» у себя дома. Наш прогноз — победа «Флориды» с коэффициентом 1,55. 0