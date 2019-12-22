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    Чем завершится противостояние СКА со «сталеварами»?

    СКА — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2019 года

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    Прогноз на СКА — «Металлург» Мг
    Хоккеист СКА
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 22 декабря в «Ледовом Дворце». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Металлург» Мг.

    СКА

    В 39 поединках регулярки коллектив из Санкт-Петербурга завоевал 54 балла. Сейчас эта команда располагается на второй строчке в таблице Западной конференции.

    Совсем недавно СКА порадовал своих болельщиков беспроигрышной серией из 12 матчей. В первом декабрьском поединке данного отрезка питерцы одолели ЦСКА (4:2).

    Две следующие встречи завершились для команды Алексея Кудашова победами по буллитам. «Армейцы» одержали верх над «Ак Барсом» (1:1, 2:1) и над «Динамо» Москва (2:2, 1:0).

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    17 декабря СКА в дополнительное время переиграл «Северсталь» (4:3), а в последнем на сегодняшний день матче питерцы потерпели поражение от ЦСКА (0:1).

    «Металлург» Мг

    На данном этапе регулярного первенства клуб из Магнитогорска имеет в своем активе 39 матчей. В этих встречах команда заработала 43 балла и заняла 9 строчку в общем зачете Востока.

    Во второй половине ноября подопечные Ильи Воробьева проиграли в пяти поединках. Эта черная полоса началась с домашних поражений от «Куньлуня РС» (1:3), «Амура» (2:3) и «Адмирала» (4:5).

    Затем «Металлург» Мг на выезде уступил в овертайме «Барысу» (1:2) и оказался слабее ЦСКА (1:3), после чего «сталевары» одолели «Салават Юлаев» (1:0).

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    В декабре «лисы» проиграли «Локомотиву» по буллитам (2:2, 0:1), одержали верх в послематчевых бросках над «Салаватом Юлаевым» (1:1, 2:1), не справились дома с «Трактором» (0:1), а также победили рижское «Динамо» (5:1) и «Нефтехимик» в серии буллитов (3:3, 2:0).

    Прогноз

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 4,30, а на победу «Металлурга» Мг — 3,80.

    «Сталевары» вновь начали часто уступать соперникам. В Санкт-Петербурге хозяева постараются воспользоваться слабостями «лисов». Наш прогноз на матч — СКА не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0

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