Швеция — Чехия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года

Швеция
За два поединка в рамках декабрьской кампании Евротура шведы смогли заработать 3 балла. Сейчас они находятся на 3 месте в турнирной таблице.
В дебютной встрече в Кубке Первого канала «три короны» сыграли с Россией. На «ВТБ Арене» гости одержали верх над «красной машиной» (4:3).
Затем Швеция противостояла Финляндии. Этот поединок подопечные Юхан Гарпенлева провалили, поскольку они были разгромлены со счетом 1:5.
В осенних матчах Кубка Карьяла «три короны» заработали лишь 1 балл, из-за чего они финишировали последними в общекомандном зачете.
Чехия
На данный момент эта сборная располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 3 балла.
Собственный путь в Кубке Первого канала Чехия начала со встречи с Финляндией. Противостояние между командами дошло до овертайма, в котором чехи победили со счетом 4:3.
Во втором поединке подопечные Милоша Ржиги сыграли с Россией. На «ВТБ Арене» гости потерпели поражение от «красной машины» в серии буллитов (3:3, 0:1).
В ноябрьских матчах в рамках Кубка Карьяла Чехия заняла первое место в общекомандном рейтинге, набрав 8 баллов.
Прогноз
На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,40, а на победу Чехии — 2,33.
Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,59. 0