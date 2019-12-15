Швеция — Чехия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года

В игре в рамках Кубка Первого канала Швеция встретится с Чехией. Матч состоится 15 декабря на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на Швеция — Чехия.

Швеция

За два поединка в рамках декабрьской кампании Евротура шведы смогли заработать 3 балла. Сейчас они находятся на 3 месте в турнирной таблице.

В дебютной встрече в Кубке Первого канала «три короны» сыграли с Россией. На «ВТБ Арене» гости одержали верх над «красной машиной» (4:3).

Затем Швеция противостояла Финляндии. Этот поединок подопечные Юхан Гарпенлева провалили, поскольку они были разгромлены со счетом 1:5.

Все прогнозы на хоккей

В осенних матчах Кубка Карьяла «три короны» заработали лишь 1 балл, из-за чего они финишировали последними в общекомандном зачете.

Чехия

На данный момент эта сборная располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 3 балла.

Собственный путь в Кубке Первого канала Чехия начала со встречи с Финляндией. Противостояние между командами дошло до овертайма, в котором чехи победили со счетом 4:3.

Во втором поединке подопечные Милоша Ржиги сыграли с Россией. На «ВТБ Арене» гости потерпели поражение от «красной машины» в серии буллитов (3:3, 0:1).

В ноябрьских матчах в рамках Кубка Карьяла Чехия заняла первое место в общекомандном рейтинге, набрав 8 баллов.

Прогноз

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,40, а на победу Чехии — 2,33.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,59. 0