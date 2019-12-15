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    Сколько заброшенных шайб будет в игре шведов с чехами?

    Швеция — Чехия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года

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    Прогноз на Швеция — Чехия
    Клас Дальбек
    В игре в рамках Кубка Первого канала Швеция встретится с Чехией. Матч состоится 15 декабря на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на Швеция — Чехия.

    Швеция

    За два поединка в рамках декабрьской кампании Евротура шведы смогли заработать 3 балла. Сейчас они находятся на 3 месте в турнирной таблице.

    В дебютной встрече в Кубке Первого канала «три короны» сыграли с Россией. На «ВТБ Арене» гости одержали верх над «красной машиной» (4:3).

    Затем Швеция противостояла Финляндии. Этот поединок подопечные Юхан Гарпенлева провалили, поскольку они были разгромлены со счетом 1:5.

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    В осенних матчах Кубка Карьяла «три короны» заработали лишь 1 балл, из-за чего они финишировали последними в общекомандном зачете.

    Чехия

    На данный момент эта сборная располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 3 балла.

    Собственный путь в Кубке Первого канала Чехия начала со встречи с Финляндией. Противостояние между командами дошло до овертайма, в котором чехи победили со счетом 4:3.

    Во втором поединке подопечные Милоша Ржиги сыграли с Россией. На «ВТБ Арене» гости потерпели поражение от «красной машины» в серии буллитов (3:3, 0:1).

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    В ноябрьских матчах в рамках Кубка Карьяла Чехия заняла первое место в общекомандном рейтинге, набрав 8 баллов.

    Прогноз

    На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,40, а на победу Чехии — 2,33.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    Швеция — Чехия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2019 года. Прогноз на Швеция — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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