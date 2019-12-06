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    Середняки своих конференций проведут осторожный матч

    «Калгари» — «Баффало». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 6 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей
    Прогноз на «Калгари» — «Баффало»
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    В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Баффало». Матч состоится 6 декабря на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Баффало».
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    Хоккей. НХЛ 06 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.95
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    «Калгари»

    За 29 поединков регулярного чемпионата канадский клуб из провинции Альберта набрал 30 очков. Сейчас он находится на 6 месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    С 10 по 22 ноября «огоньки» проиграли в шести встречах кряду. Сперва в овертайме «Калгари» оказался слабее «Сент-Луиса» (2:3), а чуть позже команда в родных стенах уступила «Далласу» (1:3).

    Затем канадцы потерпели поражения от «Аризоны» (0:3), «Вегаса» (0:6), «Колорадо» (2:3) и «Сент-Луиса» (0:5). 23 ноября «Калгари» по буллитам взял верх над «Филадельфией» (2:2, 1:0).

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    А после очередной неудачи в игре с «Питтсбургом» (2:3) тренером «огоньков» стал Джефф Уорд. Под его руководством клуб из провинции Альберта в добавочном периоде победил «Баффало» (3:2) и оказался сильнее «Оттавы» (3:1).

    «Баффало»

    Приняв участие в 28 матчах, клуб из штата Нью-Йорк сумел заработать 31 очко, что позволяет ему замыкать тройку лидеров в таблице Атлантического дивизиона.

    С 18 по 22 ноября «Сэбс» провели плохой отрезок, проиграв три встречи кряду. Подопечные Ральфа Крюгера оказались слабее «Чикаго» (1:4), «Миннесоты» (1:4) и «Бостона» (2:3).

    Затем «Баффало» одержал верх над «Флоридой» (5:2), после чего команда еще дважды уступила. Сперва «мечи» не справились с «Тампой-Бэй» (2:5), а через пару дней они проиграли в овертайме «Калгари» (2:3).

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    29 ноября «Баффало» разобрался с «Торонто» (6:4). В декабре коллектив Крюгера в добавочном периоде уже уступил «листьям» (1:2), а потом в родных стенах клуб из штата Нью-Йорк разгромил «Нью-Джерси» (7:1).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,20, а на победу «Баффало» — 2,85.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,64. 0

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