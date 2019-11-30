«Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 30 ноября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».

«Металлург» Мг

В 33 поединках текущего сезона регулярки команда из Магнитогорска сумела внести в свой актив 34 балла, что дает ей право занимать 7 место в таблице Восточной конференции.

Однако, после череды побед «лисов» постигла серия неудач, которая продлилась до пяти матчей. Все началось со встречи в Пекине с «Куньлунем РС», где гости потерпели поражение со счетом 1:3.

Спустя пару дней подопечные Ильи Воробьева в Хабаровске оказались слабее «Амура» (2:3), а затем «Металлург» Мг проиграл «Адмиралу» (4:5).

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26 ноября в родных стенах «сталевары» в дополнительное время не справились с «Барысом» (1:2), после чего команда уступила ЦСКА (1:3).

«Салават Юлаев»

Приняв участие в 33 поединках, клуб из Уфы сумел заработать 40 очков, в результате чего он занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Но в своих последних матчах коллектив Николая Цулыгина начал чаще проигрывать. После уверенной победы над ЦСКА (5:2) «юлаевцы» были разгромлены «Локомотивом» (1:5).

Чуть позже «Салават Юлаев» крупно уступил «Авангарду» (1:4), но с 20 по 22 ноября уфимцы смогли победить «Куньлунь РС» (1:0) и «Амур» (5:3).

Затем «Салават Юлаев» вновь терял очки. В домашней встрече с «Ак Барсом» хозяева были слабее по буллитам (3:3, 2:3), а в матче в Челябинске «юлаевцы» не справились с «Трактором» (4:2).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,85, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,80.

Пока обе команды находятся не в форме, они не будут торопить события в поединке в Магнитогорске. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,53. 0