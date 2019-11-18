ЦСКА — «Северсталь». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 18 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Северсталь». Матч состоится 18 ноября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Северсталь».

ЦСКА

В 27 поединках регулярного чемпионата московская команда сумела набрать 40 очков, благодаря чему она лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

21 октября столичный клуб провел последний матч из победной серии, которая составила 7 игр. В этой встрече «Армейцы» взяли верх над «Торпедо» (5:2).

А затем ЦСКА потерпел поражение от «Йокерита» (0:3). 27 октября подопечные Никитина по буллитам разобрались с «Авангардом» (1:1, 2:3), после чего они уступили «Сибири» (2:1).

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Чуть позже «кони» взяли верх над «Барысом» (0:3), но далее ЦСКА проиграл «Нефтехимику» (4:1), «Спартаку» в овертайме (2:3) и «Салавату Юлаеву» (2:5).

«Северсталь»

На данном этапе чемпионата клуб из Череповца принял участие в 28 матчах, но из-за плохих результатов команда с 22 очками идет последней в зачете Запада.

«Стальные» уже давно не радуют болельщиков победами. Подопечные Андрея Разина не выигрывают с 17 октября. Тогда этот коллектив уступил «Амуру» (1:0), а чуть позже он проиграл «Адмиралу» (5:3).

Затем «Северсталь» дважды проиграла в овертайме. Сперва команда оказалась слабее «Нефтехимика» (1:2), а также она не справилась с «Йокеритом» (1:2). 28 и 31 октября «стальные» по буллитам потерпели поражение от СКА (1:1, 2:3) и от «Спартака» (2:2, 4:3).

В ноябре подопечные Разина уступили «Витязю» (2:1), «Ак Барсу» (0:2), «Барысу» в добавочном периоде (1:2) и «Авангарду» (1:5).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,80, а на победу «Северстали» — 9,70.

Для москвичей поединок с аутсайдером турнира является хорошей возможностью закрепиться на первой строчке в таблице Запада. Наш прогноз на матч — ЦСКА забьет в первом периоде с коэффициентом 1,58. 0