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    Выйдут ли шведы победителями в игре с чехами?

    Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Карьяла 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на Чехия — Швеция
    Клас Дальбек
    В игре в рамках Кубка Карьяла Чехия встретится со Швецией. Матч состоится 7 ноября на «Тегера Арене». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

    Чехия

    В прошлом году эта команда закончила свои выступления в Кубке Карьяла на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в активе.

    На старте соревнования чехи потерпели поражение от Швеции (2:3), после чего подопечные Милоша Ржиги уступили Финляндии (3:0).

    А финальная встреча в Кубке завершилась уверенной победой над командой России (5:2).

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    В последних своих поединках в рамках Чемпионата мира Чехия дважды уступила. В полуфинале первенства эта сборная была разгромлена Канадой (5:1), а в игре за третье место она оказалась слабее России в серии буллитов (2:2, 2:0).

    Швеция

    В минувшем розыгрыше Кубка Карьяла шведы оказались третьими в таблице с тремя баллами.

    Первый поединок прошлогоднего турнира закончился победой над чехами (2:3). Затем «три короны» были разгромлены сборной России (1:4), а чуть позже Швеция потерпела поражение от Финляндии (3:0).

    Последние матчи подопечные Рикарда Гренборга провели в рамках Чемпионата мира. 20 мая его команда одолела Латвию (5:4), а на следующий день она проиграла России (4:7).

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    Но уже в первой встрече в рамках плей-офф ЧМ Швеция в дополнительное время уступила Финляндии (5:4).

    Прогноз

    На победу Чехии в основное время поединка букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 4,40, а на победу Швеции — 2,00.

    Наш прогноз — победа Швеции в матче с коэффициентом 1,60. 0

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    Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Карьяла 7 ноября 2019 года . Прогноз на Чехия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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