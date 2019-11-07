Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Карьяла 7 ноября 2019 года

В игре в рамках Кубка Карьяла Чехия встретится со Швецией. Матч состоится 7 ноября на «Тегера Арене». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

Чехия

В прошлом году эта команда закончила свои выступления в Кубке Карьяла на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в активе.

На старте соревнования чехи потерпели поражение от Швеции (2:3), после чего подопечные Милоша Ржиги уступили Финляндии (3:0).

А финальная встреча в Кубке завершилась уверенной победой над командой России (5:2).

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В последних своих поединках в рамках Чемпионата мира Чехия дважды уступила. В полуфинале первенства эта сборная была разгромлена Канадой (5:1), а в игре за третье место она оказалась слабее России в серии буллитов (2:2, 2:0).

Швеция

В минувшем розыгрыше Кубка Карьяла шведы оказались третьими в таблице с тремя баллами.

Первый поединок прошлогоднего турнира закончился победой над чехами (2:3). Затем «три короны» были разгромлены сборной России (1:4), а чуть позже Швеция потерпела поражение от Финляндии (3:0).

Последние матчи подопечные Рикарда Гренборга провели в рамках Чемпионата мира. 20 мая его команда одолела Латвию (5:4), а на следующий день она проиграла России (4:7).

Но уже в первой встрече в рамках плей-офф ЧМ Швеция в дополнительное время уступила Финляндии (5:4).

Прогноз

На победу Чехии в основное время поединка букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 4,40, а на победу Швеции — 2,00.

Наш прогноз — победа Швеции в матче с коэффициентом 1,60. 0