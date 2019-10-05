«Витязь» — «Спартак». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 5 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Спартак». Матч состоится 5 октября на арене «Витязь». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Спартак».

«Витязь»

Сейчас выступления подольской команды действительно впечатляют. Этот клуб побеждает в 10 встречах кряду, благодаря чему он является лидером Западной конференции. За 12 игр сезона коллектив Кравеца заработал 22 балла.

Последние свои матчи «богатыри» проводили против статусных соперников, но ни в одном из поединков «Витязь» не оступился.

К примеру, 22 сентября команда отправилась в Санкт-Петербург, где противостояла СКА. В этой игре гости разобрались с соперником — 4:2. Затем клуб из Подольска в овертайме взял верх над сильным «Автомобилистом» (1:0).

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А несколькими днями позже в серии послематчевых бросков подопечные Кравеца одолели «Металлург» Мг (3:2). В поединке 3 октября «Витязь» встретился с ЦСКА — прямым конкурентом за 1 место в Западной конференции. Но и здесь «богатыри» победили соперников (1:2).

«Спартак»

На данный момент столичный клуб с 13 баллами, набранными за 14 матчей, занимает 8 место в таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне у «Спартака» было несколько провальных отрезков, негативные последствия которых команда начала исправлять лишь недавно. С 14 по 19 сентября подопечные Олега Знарка проиграли «Сочи» (0:1), «Барысу» (3:0) и «Металлургу» Мг (4:3).

Но следующий поединок против «Автомобилиста» красно-белые провели удачно победив — 2:4. Несколькими днями позже москвичи потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (2:4), а затем вновь взяли верх над «Авто» (1:0).

28 сентября «Спартак» в Балашихе встретился с «Авангардом». В серии послематчевых бросков гости переиграли «ястребов» (3:3, 0:2). Ну а первый октябрьский матч команде лучше забыть, поскольку в нем подопечные Знарка были разгромлены ЦСКА (3:9).

Прогноз

Победа «Витязя» в основное время этой встречи оценивается коэффициентом 1,91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Спартака» — 3,40.

«Богатырям» важно сохранить 1 место в турнирной таблице, а поединок с нестабильным «Спартаком» будет хорошей возможностью завоевать 11 победу кряду. Наш прогноз — победа «Витязя» в матче с коэффициентом 1,53. 0