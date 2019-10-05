ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Хетафе»Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе ЦСКА — «Эспаньол»Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ Эсекиель ПаласиосПаласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу
  • 13:08
    • Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике
  • 10:53
    • Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира
  • 10:14
    • Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине
  • 06:35
    • Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:54
    • Дубль Анхеля принес «Хетафе» победу над «Краснодаром»
  • 21:49
    • ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Москве
  • 00:02
    • Гол Чичарито принес «Севилье» победу над АПОЭЛом
    Все новости спорта

    «Витязь» попытается закрепиться на 1 месте

    «Витязь» — «Спартак». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 5 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Спартак
    Прогноз на «Витязь» — «Спартак»
    Хоккеист «Витязя»
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Спартак». Матч состоится 5 октября на арене «Витязь». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Спартак».
    ×
    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.40
  • Играть!
    •

    «Витязь»

    Сейчас выступления подольской команды действительно впечатляют. Этот клуб побеждает в 10 встречах кряду, благодаря чему он является лидером Западной конференции. За 12 игр сезона коллектив Кравеца заработал 22 балла.

    Последние свои матчи «богатыри» проводили против статусных соперников, но ни в одном из поединков «Витязь» не оступился.

    К примеру, 22 сентября команда отправилась в Санкт-Петербург, где противостояла СКА. В этой игре гости разобрались с соперником — 4:2. Затем клуб из Подольска в овертайме взял верх над сильным «Автомобилистом» (1:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    А несколькими днями позже в серии послематчевых бросков подопечные Кравеца одолели «Металлург» Мг (3:2). В поединке 3 октября «Витязь» встретился с ЦСКА — прямым конкурентом за 1 место в Западной конференции. Но и здесь «богатыри» победили соперников (1:2).

    «Спартак»

    На данный момент столичный клуб с 13 баллами, набранными за 14 матчей, занимает 8 место в таблице Западной конференции.

    В нынешнем сезоне у «Спартака» было несколько провальных отрезков, негативные последствия которых команда начала исправлять лишь недавно. С 14 по 19 сентября подопечные Олега Знарка проиграли «Сочи» (0:1), «Барысу» (3:0) и «Металлургу» Мг (4:3).

    Но следующий поединок против «Автомобилиста» красно-белые провели удачно победив — 2:4. Несколькими днями позже москвичи потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (2:4), а затем вновь взяли верх над «Авто» (1:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    28 сентября «Спартак» в Балашихе встретился с «Авангардом». В серии послематчевых бросков гости переиграли «ястребов» (3:3, 0:2). Ну а первый октябрьский матч команде лучше забыть, поскольку в нем подопечные Знарка были разгромлены ЦСКА (3:9).

    Прогноз

    Победа «Витязя» в основное время этой встречи оценивается коэффициентом 1,91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Спартака» — 3,40.

    «Богатырям» важно сохранить 1 место в турнирной таблице, а поединок с нестабильным «Спартаком» будет хорошей возможностью завоевать 11 победу кряду. Наш прогноз — победа «Витязя» в матче с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Герта — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Амьен — Марсель
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Сассуоло
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Кэпиталз
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Уфа — Ахмат
  • Завтра в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Завтра в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Дортмунд
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Тамбов
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019     «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     «Краснодар» — «Хетафе»
  • Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе
    • 02:12
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Витязь» — «Спартак». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 5 октября 2019 года . Прогноз на «Витязь» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Три голевые передачи Сергачева, два очка Панарина, шайбы Малкина и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 октября 07:480
  • 10:41
    • Суарес не поможет сборной Уругвая в ближайших матчах
  • 10:31
    • Эмери: Молодые футболисты «Арсенала» готовы выступать на самых высоких уровнях
  • 10:00
    • Голкипер «МЮ» хочет купить футбольный клуб
    Луис Суарес Футбол Орудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тениУругваец оформил дубль и принес «Барселоне» победу над «Интером» Вчера в 20:400
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою беспроигрышную серию?
  • 2.98
    •
  • 08:54
    • Оуэн: Это самый слабый «Манчестер Юнайтед» за последние десятилетия
  • 08:37
    • Берг: «Краснодару» чего-то не хватило, мы потеряли одно очко
  • 08:20
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
    «Зенит» — «Бенфика» Футбол «Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на НевуРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Зенита» над «Бенфикой» Вчера в 02:180
  • 08:05
    • «Вулверхэмптон» впервые за 39 лет победил в основной сетке еврокубка
  • 23:57
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано», «Копенгаген» сыграл вничью с «Мальме»
  • 23:57
    • «Арсенал» отгрузил «Стандарду» четыре гола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие