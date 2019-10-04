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    По силам ли «Салавату Юлаеву» уверенная победа?

    «Салават Юлаев» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 4 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Северсталь
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Северсталь»
    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
    В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Северсталь». Матч состоится 4 октября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Северсталь».

    «Салават Юлаев»

    По завершении 12 матчей в регулярке коллектив из Уфы с 15 очками в активе расположился на 4 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    В последних 5 поединках подопечные Николая Цулыгина победили трижды. Оправившись от неудачи в домашней встрече с «Авангардом» (2:5), «юлаевцы» одолели «Нефтехимик» (2:0), а также взяли верх над «Спартаком» (2:4).

    Через 2 дня уфимцы потерпели разгромное поражение от СКА в Санкт-Петербурге (4:1), а затем команда уступила «Северстали» (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    В матче 1 октября на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» (5:1).

    «Северсталь»

    Сейчас команда из Череповца имеет на своем счету 13 баллов. Благодаря этому «стальные» занимают 9 место в турнирной таблице Западной конференции.

    С 16 по 21 сентября подопечные Андрея Разина обходились без набранных очков. Сперва «Северсталь» уступила «Ак Барсу» (4:3), а затем потерпела поражение от «Витязя» (4:1) и «Торпедо» (2:4).

    Но через 2 дня команда из Череповца разгромила «Динамо» Рига (6:1), а чуть позже по буллитам одолела минское «Динамо» (2:2, 1:0).

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    После этого «Северсталь» разобралась с «Салаватом Юлаевым» (4:3), а во встрече 2 октября в Москве гости в серии послематчевых бросков взяли верх над местным «Динамо» (1:1, 0:1).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,63, на ничью — 4,60, а на победу «Северстали» — 4,50.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2,5 с коэффициентом 1,61. 0

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