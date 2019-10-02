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    Как много шайб забросят соперники в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 2 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Йокерит»
    Хоккеист «Нефтехимика»
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 2 октября на «Нефтехим Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.15
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы успели принять участие в 13 встречах в регулярке, в течение этого периода команда набрала 12 очков и заняла 9 место в общем зачете Восточной конференции.

    После уверенной домашней победы над «Металлургом» Мг (3:0) «нефтяники» проиграли 6 матчей из 8. «Волки» уступили «Автомобилисту» (3:5), «Торпедо» (3:0), «Ак Барсу» (4:1) и «Салавату Юлаеву» (2:0).

    Затем подопечные Вячеслава Буцаева одолели «Трактор» (1:2), но чуть позже «Нефтехимик» вновь потерпел поражение, уступив «Куньлуню РС» по буллитам (3:3, 0:1).

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    28 сентября нижнекамцы в серии послематчевых бросков взяли верх над минским «Динамо» (4:4, 2:1), а двумя днями позже команда проиграла «Ак Барсу» (3:2).

    «Йокерит»

    После 11 поединков в КХЛ представители Финляндии с 11 очками в активе расположились на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Уверенно расправившись с «Северсталью» в Череповце (1:4), «джокеры» провели неудачную серию из трех поражений подряд. Подопечные Марьямяки уступили в овертайме «Торпедо» (6:5), проиграли СКА (3:2) и были разгромлены минским «Динамо» (5:0).

    Но чуть позже команда из города Хельсинки победила «Локомотив» (1:4), а потом вновь потеряла очки в игре с ЦСКА (1:5).

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    28 сентября на «Хартвалл Арене» «Йокерит» взял верх над «Автомобилистом» (4:2), а через два дня одолел московское «Динамо» в овертайме (1:2).

    Прогноз

    На победу «Нефтехимика» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,00, а на победу «Йокерита» — 2,23.

    Наш прогноз — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,66. 0

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