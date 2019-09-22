«Авангард» — «Куньлунь РС». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 22 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Куньлунь РС». Матч состоится 22 сентября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Куньлунь РС».

«Аванград»

За 8 матчей регулярного сезона КХЛ «ястребы» смогли заработать 11 баллов. Благодаря этому команда занимает 2 строчку в таблице Восточной конференции, с 21 забитой и 19 пропущенными шайбами.

Впервые в регулярке «Авангард» потерял очки в поединке с «Северсталью» (1:5), но после этого подопечные Боба Хартли в двух встречах кряду победили.

В игре 8 сентября «ястребы» одолели «Торпедо» (4:2), а через два дня этот клуб в овертайме взял верх над «Спартаком» (2:3).

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Затем «Авангард» в Нижнем Новгороде уступил «Торпедо» (3:0), а чуть позже в Екатеринбурге команда потерпела поражение в дополнительное время от «Автомобилиста» (3:2).

Свой последний на сегодняшний день матч в регулярке коллектив Хартли выиграл у «Салавата Юлаева» (2:5).

«Куньлунь РС»

Сейчас представители Китая с 7 очками занимают 9 позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

В последнее время результаты команды не впечатляют. В 5 встречах пекинский коллектив сумел победить лишь 1 раз. После успешной игры с «Барысом» (1:0) «Куньлунь РС» потерпел поражение от казахстанского коллектива во втором матче (2:3).

Затем китайский клуб не справился дома с «Трактором» (1:2). Но на следующий день «трактористы» все же уступили подопечным Курта Фрэйзера (2:1).

После этого «драконы» на выезде проиграли «Салавату Юлаеву» (3:2), а в поединке 19 сентября пекинцы не справились с «Автомобилистом» в овертайме (5:4).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,44, на ничью — 5,30, а победа «Куньлуня РС» оценивается в 5,90.

Китайский клуб никак нельзя считать простым соперником, но «ястребы» должны без каких-либо трудностей справиться с гостями. Наш прогноз на матч — победа «Авангарда» с форой -1 с коэффициентом 1,52. 0