«Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 11 сентября на стадионе «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг.

«Нефтехимик»

С двумя победами и двумя поражениями, одно из которых случилось в дополнительное время, клуб из Нижнекамска находится в списке лидеров Восточной конференции. За 4 матча команда заработала 5 очков.

Сезон в КХЛ «Нефтехимик» начал с удачного выезда в Минск, где сумел обыграть «Динамо» (2:4).

После этого подопечные Вячеслава Буцаева уступили в гостях команде «Сочи» (3:2). В следующей встрече в Москве «волки» оказались слабее ЦСКА (3:2). В овертайме «нижнекамцы» пропустили гол на 4 минуте.

В матче 9 сентября «нефтяники» уверенно расправились с «Динамо» Рига (4:0).

«Металлург» Мг

На данный момент коллектив из Магнитогорска сумел заработать лишь три балла и занять 10 строчку в таблице Восточной конференции.

В первом туре КХЛ у себя дома «лисы» проиграли питерскому СКА (1:3).

А единственную победу в сезоне подопечные Ильи Воробьева завоевали на своей арене в поединке против «Северстали». Пропустив гол первыми, «сталевары» сумели отыграться и забросить еще три шайбы. Попытки гостей сократить разрыв оказались неудачными. «Металлург» Мг выиграл (4:3).

Затем команда неожиданно оступилась в матче с «Витязем» (0:2). А в последней встрече в регулярном чемпионате против «Автомобилиста» «лисы» проиграли по буллитам (2:2, 2:1).

Прогноз

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 4,10, а победа «Металлурга» Мг оценивается в 2,07.

«Нефтехимик» в этом сезоне еще ни разу не забивал меньше двух шайб. Поэтому наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 1,5 с коэффициентом 1,52. 0