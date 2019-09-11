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    «Нефтехимик» даст бой «Металлургу» Мг

    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг
    Хоккеист команды «Нефтехимик»
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 11 сентября на стадионе «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.15
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    «Нефтехимик»

    С двумя победами и двумя поражениями, одно из которых случилось в дополнительное время, клуб из Нижнекамска находится в списке лидеров Восточной конференции. За 4 матча команда заработала 5 очков.

    Сезон в КХЛ «Нефтехимик» начал с удачного выезда в Минск, где сумел обыграть «Динамо» (2:4).

    После этого подопечные Вячеслава Буцаева уступили в гостях команде «Сочи» (3:2). В следующей встрече в Москве «волки» оказались слабее ЦСКА (3:2). В овертайме «нижнекамцы» пропустили гол на 4 минуте.

    В матче 9 сентября «нефтяники» уверенно расправились с «Динамо» Рига (4:0).

    «Металлург» Мг

    На данный момент коллектив из Магнитогорска сумел заработать лишь три балла и занять 10 строчку в таблице Восточной конференции.

    В первом туре КХЛ у себя дома «лисы» проиграли питерскому СКА (1:3).

    А единственную победу в сезоне подопечные Ильи Воробьева завоевали на своей арене в поединке против «Северстали». Пропустив гол первыми, «сталевары» сумели отыграться и забросить еще три шайбы. Попытки гостей сократить разрыв оказались неудачными. «Металлург» Мг выиграл (4:3).

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    Затем команда неожиданно оступилась в матче с «Витязем» (0:2). А в последней встрече в регулярном чемпионате против «Автомобилиста» «лисы» проиграли по буллитам (2:2, 2:1).

    Прогноз

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 4,10, а победа «Металлурга» Мг оценивается в 2,07.

    «Нефтехимик» в этом сезоне еще ни разу не забивал меньше двух шайб. Поэтому наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 1,5 с коэффициентом 1,52. 0

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    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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