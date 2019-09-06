«Автомобилист» — СКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

«Автомобилист»
Подопечные Андрея Мартемьянова очень удачно начали сезон, победив в двух матчах кряду.
В первом туре КХЛ команда на «Уралец-Арене» встретилась с «Северсталью». В этой игре «стальные» смогли повести в счете, а затем и удвоить преимущество на 34 секунде второго периода.
Но хозяева в последней двадцатиминутке установили равенство, а в овертайме благодаря шайбе Литовченко вырвали победу (3:2).
С таким же счетом (3:2) «Автомобилист» одолел и «Витязь». В отличие от первого матча, команда Мартемьянова не отыгрывалась, а выходила вперед, но гости никак не хотели сдаваться.
Правда, натиска «богатырей» и их 37 бросков в створ ворот не хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм.
Слаженные оборонительные действия коллектива из Екатеринбурга позволили удержать нужный для себя результат.
СКА
В первом туре КХЛ «Армейцы Петербурга» отправились на выезд в Магнитогорск и переиграли местный «Металлург» (1:3).
Команда удачно воспользовалась проблемами хозяев с дисциплиной, забив 2 шайбы из 3 в ходе численного преимущества.
Следующий матч оказался для подопечных Алексея Кудашова очень напряженным. Челябинский «Трактор» был близок к тому, чтобы отобрать очки у СКА, поскольку во втором периоде «медведи», отыгравшись, забросили еще 2 шайбы и повели в счете (3:1).
Но на 15 минуте того же периода питерцы сократили разрыв, а позже установили равенство. Между двумя голами прошло 19 секунд.
Дело в матче дошло до овертайма, где Плотников принес гостям победу (3:4).
Прогноз
На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 4,20, а на победу СКА — 2,08.
Наш прогноз на матч — победа СКА в матче с коэффициентом 1,65. 0