«Автомобилист» — СКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

В очередной игре регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать СКА. Матч состоится 6 сентября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — СКА.

«Автомобилист»

Подопечные Андрея Мартемьянова очень удачно начали сезон, победив в двух матчах кряду.

В первом туре КХЛ команда на «Уралец-Арене» встретилась с «Северсталью». В этой игре «стальные» смогли повести в счете, а затем и удвоить преимущество на 34 секунде второго периода.

Но хозяева в последней двадцатиминутке установили равенство, а в овертайме благодаря шайбе Литовченко вырвали победу (3:2).

С таким же счетом (3:2) «Автомобилист» одолел и «Витязь». В отличие от первого матча, команда Мартемьянова не отыгрывалась, а выходила вперед, но гости никак не хотели сдаваться.

Правда, натиска «богатырей» и их 37 бросков в створ ворот не хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм.

Слаженные оборонительные действия коллектива из Екатеринбурга позволили удержать нужный для себя результат.

СКА

В первом туре КХЛ «Армейцы Петербурга» отправились на выезд в Магнитогорск и переиграли местный «Металлург» (1:3).

Команда удачно воспользовалась проблемами хозяев с дисциплиной, забив 2 шайбы из 3 в ходе численного преимущества.

Следующий матч оказался для подопечных Алексея Кудашова очень напряженным. Челябинский «Трактор» был близок к тому, чтобы отобрать очки у СКА, поскольку во втором периоде «медведи», отыгравшись, забросили еще 2 шайбы и повели в счете (3:1).

Но на 15 минуте того же периода питерцы сократили разрыв, а позже установили равенство. Между двумя голами прошло 19 секунд.

Дело в матче дошло до овертайма, где Плотников принес гостям победу (3:4).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 4,20, а на победу СКА — 2,08.

Наш прогноз на матч — победа СКА в матче с коэффициентом 1,65. 0