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    Выступит ли результативно СКА в матче с «Трактором»?

    «Трактор» — СКА. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Трактор» — СКА
    Хоккеисты СКА
    В очередной игре КХЛ «Трактор» будет принимать СКА. Матч состоится 4 сентября на ледовой арене «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.30
  • 2
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    «Трактор»

    В первом матче сезона «белые медведи» не смогли на глазах у родных болельщиков справиться с подольским «Витязем». Челябинский коллектив оказался слабее гостей (2:4).

    По ходу встречи подопечные Петериса Скудры дважды вынуждены были отыгрываться. В стартовой двадцатиминутке, пропустив в начале, Карпухин реализовал большинство и сравнял счет.

    Во втором периоде «богатыри» вновь вышли вперед, но радовались они недолго, так как через 13 секунд хозяева опять установили ничейный результат.

    В финальной трети «трактористов» подвела дисциплина, оставшись в меньшинстве, «медведи» не справились с натиском оппонентов, а спустя 7 минут «Витязь» забросил еще одну шайбу и завоевал победу.

    Коллектив Скудры показал довольно низкий процент реализации моментов (5,26%), при этом гости 14 минут провели на лавке штрафников. В обороне у клуба из Челябинска также были проблемы, поскольку команде удалось заблокировать лишь 10 ударов, а общее количество отраженных бросков составило 87,1%.

    СКА

    В непростом выездном матче с «Металлургом» гости смогли уверенно победить магнитогорцев (1:3).

    Во многом помогла прекрасная реализация большинства, поскольку две из трех шайб «Армейцы Петербурга» забросили во время численного преимущества. Всего же за игру «лисы» схлопотали 8 удалений, в 25% из которых СКА извлек выгоду.

    Защитная линия команды Кудашова заблокировала почти половину ударов «сталеваров» (13), а процент всех отраженных бросков составил 96,3%.

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    Проведя в меньшинстве 12 минут, питерцы лишь раз пропустили, во многом благодаря преимуществу по выигранным вбрасываниям (57,41%).

    Прогноз

    На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,20, на ничью — 5,10, а на победу СКА — 1,51.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал СКА больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Трактор» — СКА. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года . Прогноз на «Трактор» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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