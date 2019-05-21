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    Германия и Финляндия не забросят много шайб

    Финляндия — Германия. Прогноз (к. 1.56) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года

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    Прогноз на Финляндия — Германия
    Команда Финляндии
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года сборная Финляндии сыграет со сборной Германии. Начало матча — 13:15 мск. Прогноз на Финляндия — Германия.
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    Хоккей. ЧМ-2019. Группа A 21 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.35
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 6.80
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    Финляндия

    В прошлом матче Финляндия всухую разобралась с Францией (3:0), выиграв пять матчей из шести, и набрав в целом уже 16 очков. Чтобы гарантировать первое место в группе, финнам достаточно обыграть Германию в любое время, обезопасив себе даже в случае двух подряд побед Канады.

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    В игре с французами шатаут оформил голкипер Кевин Ланкинен, отразив 21 бросок, по шайбе забросили нападающий Жоэль Кивиранти, и два представителя третьей пятерки — защитник Нико Микконен и нападающий Йере Саллинен.

    В трех последних матчах Финляндия пропустила лишь одну шайбу, а два последних завершила сухими победами. Финны выглядят очень уверенно, даже несмотря на отсутствие в составе звезд.

    Германия

    В прошлом матче Германия проиграла США (1:3), потерпев второе поражение подряд (до этого было фиаско в игре с Канадой 1:8), но в любом случае немцы уже гарантировали себе плей-офф и четвертое место в группе «А».

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    Единственную шайбу в матче с США забросил нападающий Фредерик Тиффельс с передачи одного из двух топ-форвардов Леона Драйзайтля. Также отметим игру защитники Янника Зайденберга, нападающего Доминика Кахуна и голкипера Матиаса Нидербергера.

    Германия продолжает сталкиваться с проблемной реализацией моментов и игрой в атаке. С другой стороны, если вынести за скобки игру против канадцев, немцы достаточно надежно выглядят в обороне и стараются демонстрировать дисциплинированный хоккей.

    Прогноз

    Вряд ли стоит ожидать чудес от Германии в последнем матче группы, но при этом изобилия голов также быть не должно. Прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,56. 0

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    Финляндия — Германия. Прогноз (к. 1.56) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 21 мая 2019 года. Прогноз на Финляндия — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.56
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