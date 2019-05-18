Дания — США. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года сборная Дании сыграет со сборной США. Начало матча — 13:15 мск. Прогноз на Дания — США.

Дания

В четвертом матче на чемпионате мира Дания уступила Финляндии (1:3), и почти потеряла шансы на выход в плей-офф. В целом, у датчан две победы, два поражения и пять очков, так что теоретически шансы есть, но впереди игры с США, Канадой и Словакией, и как раз американцев нужно побеждать обязательно.

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Единственную шайбу в игре с Финляндией забросил нападающий Мортен Мадсен с передач лидеров — Никласа Йенсена и Маркуса Лауридсена. Неплохо сыграл вратарь Себастьян Дахм, несмотря на то, что пропустил три шайбы, но отразил 34 броска.

Проблема Дании в ее слабой результативности в матчах с непосредственными конкурентами или более сильными противниками — в игре с Германией и Финляндией, где датчане проиграли, команда забросила лишь по одно шайбе.

США

В прошлом матче США обыграли Великобританию (6:3), одержав третью победы подряд, и третью в четырех матчах. У американцев в запасе восемь очков, а впереди игры с Данией, Германией и Канадой. Причем подопечным Джеффа Блашила достаточно обыграть датчан в основное время, чтобы практически гарантировать себе плей-офф.

В игре с британцами ворота США снова защищал резервный голкипер Тетчер Демко, отразив 23 из 26 бросков, тогда как Кори Шнайдер, вероятно, выйдет в старте как раз с Данией. Один из лидеров атаки Патрик Кэйн набрал 3 (1+2) очка за матч, Крис Крайдер и Дерек Райан оформили по голу и передаче.

США играет нестабильно, рвано, но пока что берет победы, если не считать досадное поражение от Словакии в первом поединке (1:4). У американцев достаточно мощный, но молодой ростер — команда подвижная, с хорошим индивидуальным мастерством, но игра в обороне хромает, вратари тоже не выручают.

Прогноз

В матчах с лидерами Дания играет от обороны, и хотя мало забрасывает, пропускает тоже немного. Так что прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,99. 0