Россия — Финляндия. Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч чешского этапа Евротура 4 мая 2019 года

В рамках чешского этапа Евротура 4 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

Россия

В первом матче чешского этапа Евротура, который был вынесен, и проводился в Швеции, сборная России уступала хозяевам льда (4:6). Теперь, чтобы претендовать на победу на турнире, подопечным Ильи Воробьева нужно обязательно побеждать финнов и чехов.

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В игре со Швецией шайбами отметились ведущие нападающие сборной Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, а также молодой защитник Александр Елесин. Две передачи отдал Никита Гусев, принял участие в матче Евгений Малкин (один ассист), но пропускали поединок игроки «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Не лучшим образом сыграл вратарь Андрей Василевский.

Россия провела посредственный поединок, позволив Швеции нанести по своим воротам почти 40 бросков и дважды реализовать большинство, хотя сами россияне не использовали ни одного численного преимущества. Но забросили четыре шайбы — это плюс.

Финляндия

В стартовом матче чешского этапа Евротура Финляндия справилась со сборной Чехии (3:2), поквитавшись за поражение на предыдущем этапе, и в целом одержав вторую подряд победу в рамках турнира.

Отличный матч провел вратарь Юхо Олькинуора, который отразил 39 из 41 броска по своим воротам, вытащив для финнов победу. Еще одним героем поединка стал нападающий «Йокерита» Сакари Маннинен, оформивший дубль, одну шайбу забросил Петтери Линдбом.

Финляндия, состоящая из игроков из своего чемпионата и КХЛ, сыграла так, как привыкла — от обороны и с надеждой на голкипера. Несмотря на то, что финны нанесли в два раза меньше бросков, чем чехи (21:41), это не помешало им взять три очка.

Прогноз

Финны сыграли отличный поединок против Чехии, но во втором матче явным фаворитом у букмекеров считается Россия. Кроме того, наверняка можно ожидать результативной игры, учитывая не самую надежную оборону нашей сборной — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,26. 0