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    «Сан-Хосе» на выезде обыграет «Колорадо»

    «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.96) и ставки на третий матч второго раунда Кубка Стэнли 1 мая 2019 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе»
    Никита Задоров, «Колорадо»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 1 мая 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе».

    «Колорадо»

    Во втором матче второго раунда «Колорадо» на выезде дожал «Сан-Хосе» (4:3), и сравнял счет в серии. Команда выполнила задачу-минимум, и теперь проведет два поединка в родных стенах, что выглядит весьма перспективно.

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    Победу во второй игре с «Шаркс» принесли результативные действия лидеров — нападающие Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг оформил по голу и передаче, защитник Тайсон Бэрри набрал 3 (1+2) очка, две передачи отдал Мэтт Калверт. Даже вратарь Филип Грубауэр отметился ассистом, хоть и пропустил три шайбы. Его российский дублер Семен Варламов снова остался в запасе, защитник Никита Задоров набрал только две минуты штрафа.

    «Колорадо» удалось использовать свою сильную сторону — игру в нападении, где лидеры «Эвеланш» сумели переиграть лидеров атаки «Шаркс». Но в целом соперники равны, используют схожий стиль, так что можно ожидать качелей в серии.

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» не получилось развить успех первого матча, счет в серии стал равным, и на выезде «Шаркс» необходимо брать хотя бы одну победу, чтобы не попасть в критическую ситуацию. С другой стороны, никто не обещал, что серия будет легкой. В целом, результат не лучший, но пока нормальный.

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    Одним из героев матча стал топ-защитник Сан-Хосе Брент Бернс, который оформил дубль и набрал три очка, но его усилия не помогли «Шаркс» взять победу. Также отметим двух лидеров атаки — Эвандер Кэйн оформил гол+пас, две передачи отдал Томас Гертл.

    «Сан-Хосе» открыл счет в матче, но не удержал преимущество, в том числе из-за не самой надежной игры вратаря Мартина Джонса и обороны в целом, хотя в меньшинстве команде удалось не пропустить — это единственный плюс.

    Прогноз

    Как мы уже говорили, в этой серии можно ждать и шесть и семь матчей, а также достаточно результативных действий обеих команд. Так что прогноз на победу «Сан-Хосе» в матче с коэффициентом 1,96. 0

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    «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.96) и ставки на третий матч второго раунда Кубка Стэнли 1 мая 2019 года. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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