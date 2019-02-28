«Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Эдмонтон».

«Торонто»

В прошлом поединке «Торонто» дома разобрался с «Баффало» (5:3), выиграв во второй раз после серии из трех поражений. «Мэйпл Лифс» занимают третье место в Атлантическом дивизионе, уже на семь очков опережая «Монреаль», и лишь на один балл отставая от «Бостона».

Все прогнозы на НХЛ

В игре с «Баффало» очки набрали все четыре звена, а шайбы на счету сразу трех троек атаки — Фредерик Готье и Каспари Капанен оформили по голу и передаче, по шайбе на счету Джона Тавареса, Остона Мэттьюса и Тайлера Энниса. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал. Среди других лидеров — защитники Морган Райлли, Джейк Гардинер, нападающие Митч Марнер и Зак Хайман.

«Торонто» играет с акцентом на атаку, забрасывая в среднем 3,57 шайб за матч — это 4-й лучший результат в НХЛ. Оборона, в принципе, тоже хороша, и входит в топ-10, но спецбригады немного слабее.

«Эдмонтон»

В прошлом поединке «Эдмонтон» на выезде в серии буллитов уступил «Нэшвиллу» (2:3), прервав серию из двух побед. «Ойлерз» набирают очки четыре игры подряд, но пока этого недостаточно для борьбы за место в зоне плей-офф Запада, от которой «Нефтяники» отстают на семь очков.

Героем матча едва ли не стал нападающий Леон Драйзатль, который в основное время забросил и в меньшинстве и в большинстве, но в серии буллитов не реализовал бросок. Неплохо отыграл и вратарь Мико Коскинен. Среди лидеров отметим защитников Дарнела Нурса и Оскара Клефбома, нападающих Райана Нюджента-Хопкинса, Алекса Чиассона и, конечно же, Коннора Макдэвида, но он дисквалифицирован.

«Эдмонтон» лишь по реализации большинства входит в десятку сильнейших команд НХЛ — 21,9%. А вот меньшинство, а также в целом по заброшенным/пропущенным шайбам «Ойлерз» в десятке худших клубов Лиги.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, но с учетом последних результатов и важности очков для «Ойлерз», можно предположить, что рисковать никто не будет — прогноз на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,86. 0