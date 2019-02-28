«Колорадо» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Ванкувер».

«Колорадо»

В прошлом поединке «Колорадо» дома в овертайме неожиданно уступил «Флориде» (3:4), и хотя до этого «Эвеланш» шли на серии из четырех побед, одного фиаско хватило, чтобы выпасть из зоны плей-офф Запада. Правда, и у опередившей их «Миннесоты» столько же очков (66), а еще выше лишь в одном очке «Даллас».

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По шайбе забросили лидеры атаки — Мико Рантанен, Дерик Брассар и Тайсон Йост, две передачи отдал топ-защитник Тайсон Бэрри. Российский вратарь Семен Варламов пропустил четыре шайбы с 38 бросков, защитник Никита Задоров очков не набирал. Среди других лидеров — нападающие Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон, защитник Эрик Джонсон.

«Колорадо» обладает хорошей атакой, входящей в десятку сильнейших в НХЛ, но при этом оборона у «Лавин» одна из худших в Лиге. Так что 3,32 заброшенные шайбы в среднем за матч почти полностью нивелируются 3,16 пропущенными.

«Ванкувер»

В прошлой игре «Ванкувер» дома разгромил «Анахайм» (4:0), прервав серию из трех поражений. Но это лишь третья победа «Кэнакс» в последних десяти матчах, и они занимают 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, а от зоны плей-офф Запада отстают на четыре очка.

Наконец первый шатаут в сезоне оформил первый номер команды Якоб Маркстрем, отразив все 29 бросков по своим воротам. Один из лидеров атаки Бо Хорват оформил дубль, по шайбе забросили защитник Алекс Биега и российский нападающий Николай Голдобин, Элиас Петтерссон отдал две передачи.

«Ванкувер» ни по одному из показателей не входит в даже в топ-15, но все же «Кэнакс» в большей мере ориентированы на оборону, пропуская чуть больше трех шайб за матч, а вот атака в десятке худших — в среднем лишь 2,75 заброшенные шайбы за матч.

Прогноз

Команды сыграли уже два матча, и оба были очень результативны, причем в обеих выиграл «Ванкувер» (7:6 ОТ дома и 5:1 на выезде). Что ж, рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0