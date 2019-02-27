«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года финский «Йокерит» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо Москва».

«Йокерит»

«Йокерит» стартовал неудачно в серии с «Динамо Москва», проиграв дома 2:4. Теперь финнам обязательно нужно побеждать во второй игре, так как вытянуть серию с 0:2 будет крайне тяжело. Тем более, после домашних фиаско.

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По шайбе в ворота «Динамо» забросили форварды Джон Норман и Кристиан Весалайнен, но слабо сыграл вратарь Янис Калниньш, пропустив три шайбы с 20 бросков, а еще одна влетела в пустые ворота. Пока фактор слабости последнего рубежа «Йокерита» подтверждается, но не стоит забывать о мощной атаке финнов.

«Йокерит» в целом был активнее «Динамо», но свои шансы команда не реализовала, к тому же неудачно провела середину третьего периода при счете 1:1, пропустив две шайбы. Игра вратарей и обороны остается проблемной, так что все надежды связаны с атакой.

«Динамо Москва»

Московское «Динамо» уже выполнило задачу-минимум, взяв одну победу на выезде. В идеале, если удастся выиграть и второй матч, бело-голубые сделают весомую заявку на успех в серии.

Хороший матч провел ветеран вратарского цеха Александр Еременко, отразив 32 из 34 бросков в створ, вчистую переиграв своего визави. По сути, вратарский фактор и стал решающим в матче. Лидеры атаки тоже сказали свое слово — Вадим Шипачев забросил шайбу, Дмитрий Кагарлицкий отдал передачу, по шайбе на счету Даниила Тарасова, Евгения Мозера и Ивана Муранова.

«Динамо» эффективно использовало свои шансы в атаке, и реализовало одну из четырех попыток в большинстве. Плюс хорошая игра вратаря и получаем логичную победу.

Прогноз

Первую встречу не назовешь удачной для финнов, но и «Динамо» не является эталоном стабильности. Рискнем с прогнозом на реванш «Йокерита» во втором матче с коэффициентом 2,17. 0