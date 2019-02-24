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    «Торонто» Зайцева прервет серию неудач в игре с «Монреалем»

    «Торонто» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

    НХЛ Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Торонто» — «Монреаль»
    Никита Зайцев, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Монреаль».
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    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» дома уступил «Вашингтону» (2:3) — это третье поражение «Лифс» подряд, и они уже отстают от «Бостона», занимающего второе место в Атлантическом дивизионе, на четыре очка. При этом «Монреаль» отстает всего на три.

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    По шайбе в игре с «Кэпиталз» забросили топ-форвард Джон Таварес и Андреас Джонсон, российский защитник Никита Зайцев очков не набирал. Ключевые игроки команды — вратарь Фредерик Андерсен, защитники Морган Райлли и Джейк Гардинер, нападающие Митч Марнер, Остон Мэттьюз, Каспери Капанен. Травмирован один из ведущих форвардов Назем Кадри.

    «Торонто» делает акцент на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,50 шайб за матч — это четвертый лучший показатель в НХЛ. Оборона тоже входит в топ-10, хоть и послабее, а вот спецбригады на среднем уровне.

    «Монреаль»

    В прошлой игре «Монреаль» в родных стенах разбил «Филадельфию» (5:1), выиграв во второй раз после серии из четырех поражений. «Канадиенс» держатся в зоне плей-офф Востока, занимая 6-е место с четырьмя очками отрыва от 9-й позиции.

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    Героем матча с «Флаерз» стал один из топ-форвардов Брэндон Галлахер, оформивший хет-трик. Отлично отыграл и основной вратарь Кэри Прайс (29 сэйвов из 30 бросков), по шайбе забросили нападающие забросили Томаш Татар и Йеспери Котканиеми. Среди лидеров также защитники Джефф Питри, Ши Вебер, нападающие Филип Дано, Макс Доми, Джонатан Друэн.

    «Монреаль» играет с акцентом на оборону, пропуская в среднем 2,90 шайб за матч (12-й показатель). Атака чуть слабее, но не намного, а вот большинство худшее в НХЛ — лишь 12,7% реализации.

    Прогноз

    Две предыдущие встречи завершались победами «Торонто», но оба раза в овертаймах (3:2 дома и 4:3 на выезде). В этот раз, несмотря на две неудачные игры «Лифс», рискнем с прогнозом на их победу в основное время с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Торонто» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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