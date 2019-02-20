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    По силам ли «Торонто» Зайцева остановить прорыв «Сент-Луиса» Тарасенко?

    «Сент-Луис» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 февраля 2019 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Торонто»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Торонто».
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    «Сент-Луис»

    В прошлой игре «Сент-Луис» на выезде всухую разбил «Миннесоту» (4:0). Более того, это третья сухая победа подряд, и все три были одержаны на выезде. В целом же «Блюз» идут на серии из 10 побед, поднявшись в топ-тройку Центрального дивизиона. «Сент-Луис» уже на четыре очка опережает «Даллас», но на шесть отстает от «Нэшвилла».

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    Отразив более 30 бросков, свой очередной четвертый шатаут в сезоне оформил вратарь Джордан Биннингтон, а победу принесла результативная игра лидеров нападения — россиянин Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи, гол+пас на счету Брэйдена Шенна и Райана О’Райли, еще одну шайбу забросил защитник Винс Данн, две передачи отдал защитник Алекс Пьетранджело.

    «Сент-Луис» показывает надежную игру в обороне, пропуская в среднем 2,78 шайб за матч (7-й лучший показатель), но у «Блюз» средняя атака и посредственные спецбригады.

    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» на выезде неожиданно проиграл «Аризоне» (0:2) — это лишь третье поражение «Лифс» в последних десяти играх. «Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, опережая на шесть очков «Монреаль».

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    Лидерами команды являются вратарь Фредерик Андерсон, защитник Джейк Гардинер и Морган Райлли, стабильное место в основе у россиян Игоря Ожиганова и Никиты Зайцева, в атаке главная ударная сила — Остон Мэттьюз, Митч Марнер, Джон Таварес, Назем Кадри, Каспари Капанен и травмированный Андреас Джонссон.

    «Торонто» демонстрирует достаточно высокие результаты во всех компонентах командной статистики, но в целом «Лифс» больше ориентированы на атаку, забрасывая в среднем 3,55 шайб за матч (4-й лучший результат).

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась выездной победой «Сент-Луиса» (4:1), и сейчас «Блюз» набрали потрясающий ход. Пожалуй, «Торонто» одна из немногих команд, которой по силам прервать серию побед «Сент-Луиса» — прогноз на победу «Лифс» в матче с коэффициентом 1,95. 0

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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