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    СКА и «Локомотив» сделают ставку на игру в обороне

    СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2019 года

    КХЛ СКА Локомотив
    Прогноз на СКА — «Локомотив»
    Максим Карпов, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля 2019 года питерский СКА примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Локомотив».
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    СКА

    В прошлом матче СКА дома разобрался с «Йокеритом» (5:2), одержав третью победу подряд после двух поражений. Армейцы занимают второе место в общей таблице КХЛ, отставая на три очка от ЦСКА.

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    Результат в игре с «Йокеритом» сделали лидеры — нападающий Наиль Якупов сделал дубль, Никита Гуев оформил гол+пас, по шайбе забросили Максим Карпов и защитник Патрик Херсли, а защитник Антон Белов сделал два ассиста. Неплохой поединок провел вратарь Магнус Хеллберг, отразив 31 из 33 бросков.

    СКА обладает самой результативной атакой в КХЛ — в среднем 3,36 шайб за матч, но и оборона на втором месте после ЦСКА. У армейцев Санкт-Петербурга нет слабых мест.

    «Локомотив»

    В прошлой игре «Локомотив» дома обыграл «Витязь» (4:3), одержав 10-ю победу в последних 12-ти матчах, и во всех ярославцы набирают очки. В итоге «Локомотив» почти гарантировала себе третье место на Западе, опережая уже на девять очков «Йокерит».

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    Одним из героев поединка стал лидер атаки «Локомотива» Брэндон Козун, который трижды ассистировал партнерам, по голу забросили топ-форварды Петри Контиола и Андрей Локтионов, нападающий Владислав Картаев и защитник Максим Осипов. Среди лидеров выделим также вратаря Илью Коновалова, защитника Якуба Накладала, нападающих Егора Аверина и Дениса Алексеева.

    «Локомотив» играет с акцентом на свои ворота, пропуская в среднем лишь 1,87 шайб за матч (лучше показатели только у ЦСКА и СКА), а меньшинство у ярославцев абсолютно лучшее в Лиге — 91,8% надежности. Что касается атаки, она чуть слабее, но все равно входит в топ-10.

    Прогноз

    Соперники сыграли три матча в сезоне, и все время побеждала та команда, которая играла на выезде — СКА взял две победы (2:0 и 4:0), еще одну «Локомотив» (1:0). Учитывая эту статистику, рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,16. 0

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    Прогноз на СКА — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
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