СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля 2019 года питерский СКА примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Локомотив».

СКА

В прошлом матче СКА дома разобрался с «Йокеритом» (5:2), одержав третью победу подряд после двух поражений. Армейцы занимают второе место в общей таблице КХЛ, отставая на три очка от ЦСКА.

Все прогнозы на КХЛ

Результат в игре с «Йокеритом» сделали лидеры — нападающий Наиль Якупов сделал дубль, Никита Гуев оформил гол+пас, по шайбе забросили Максим Карпов и защитник Патрик Херсли, а защитник Антон Белов сделал два ассиста. Неплохой поединок провел вратарь Магнус Хеллберг, отразив 31 из 33 бросков.

СКА обладает самой результативной атакой в КХЛ — в среднем 3,36 шайб за матч, но и оборона на втором месте после ЦСКА. У армейцев Санкт-Петербурга нет слабых мест.

«Локомотив»

В прошлой игре «Локомотив» дома обыграл «Витязь» (4:3), одержав 10-ю победу в последних 12-ти матчах, и во всех ярославцы набирают очки. В итоге «Локомотив» почти гарантировала себе третье место на Западе, опережая уже на девять очков «Йокерит».

Одним из героев поединка стал лидер атаки «Локомотива» Брэндон Козун, который трижды ассистировал партнерам, по голу забросили топ-форварды Петри Контиола и Андрей Локтионов, нападающий Владислав Картаев и защитник Максим Осипов. Среди лидеров выделим также вратаря Илью Коновалова, защитника Якуба Накладала, нападающих Егора Аверина и Дениса Алексеева.

«Локомотив» играет с акцентом на свои ворота, пропуская в среднем лишь 1,87 шайб за матч (лучше показатели только у ЦСКА и СКА), а меньшинство у ярославцев абсолютно лучшее в Лиге — 91,8% надежности. Что касается атаки, она чуть слабее, но все равно входит в топ-10.

Прогноз

Соперники сыграли три матча в сезоне, и все время побеждала та команда, которая играла на выезде — СКА взял две победы (2:0 и 4:0), еще одну «Локомотив» (1:0). Учитывая эту статистику, рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,16. 0