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    «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова обязан брать реванш у «Анахайма»

    «Анахайм» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 февраля 2019 года

    НХЛ Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Анахайм» — «Вашингтон»
    Дмитрий Орлов, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Вашингтон».
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    «Анахайм»

    В прошлом поединке «Анахайм» дома всухую проиграл «Бостону» (0:3) — это восьмое поражение «Дакс» в последних девяти матчах, и они занимают предпоследнее место в Западной конференции и Тихоокеанском дивизионе.

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    Главная проблема — травмы основного вратаря Джона Гибсона и дублера Чеда Джонсона, а также одного из лидеров атаки Ондежя Касе. Среди лидеров — защитники Хампус Линдхольм и Брэндон Монтор, нападающие Райан Гетцлаф, Адам Энрике, Рикард Раккель, Ник Ритчи.

    Лишь по надежности меньшинства (80%) «Анахайм» с трудом входит в топ-20, ну и оборона в целом в этих же пределах. Но у «Дакс» абсолютно худшая в НХЛ атака — лишь 2,15 заброшенных шайб в среднем за матч.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде разбил «Сан-Хосе» (5:1), выиграв второй из последних трех матчей. «Кэпиталз» продолжают борьбу в Столичном дивизионе, где занимают второе место, опережая на четыре очка «Питтсбург» и на три отставая от «Айлендерс».

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    Хороший матч провел основной вратарь Брэйден Холтби, отразив 25 из 26 бросков, а результат сделали лидеры — Ти Джей Оши сделал дубль и отдал передачу, российский топ-форвард Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон оформили по голу и ассисту, Евгений Кузнецов отдал результативную передачу. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набирал.

    «Вашингтон» играет с акцентом на атаку, забрасывая в среднем 3,35 шайб за матч и реализуя 21,1% большинства. Но оборона у «Кэпиталз» не входит даже в двадцатку.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась выездной результативной победой «Анахайма» (6:5). Но сейчас «Вашингтон» обязан брать реванш — победа «Кэпиталз» в основное время с коэффициентом 2,06. 0

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    Прогноз на «Анахайм» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 05:00 мск.
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