ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанфранко Дзола и Маурицио СарриКто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси» Ляказетт не забил и был удаленГрустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ «Краснодар» — «Байер»«Краснодар» был лучше «Зенита», но не лучше «Байера»
  • 18:14
    • Футболист «Наполи» признан игроком недели в Лиге Европы
  • 17:08
    • Хачанов снялся с турнира в Марселе
  • 16:55
    • Неймар рассчитывает вернуться на поле к четвертьфиналу ЛЧ
  • 15:51
    • Марселино: Черышев показал отличную игру
  • 15:33
    • «Интер» хочет продать Икарди летом
  • 15:18
    • Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 12:58
    • Агент: Чалов интересен английским клубам
    Все новости спорта

    «Вегас» Зыкова и «Нэшвилл» снова сыграют от обороны

    «Вегас» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Вегас» — «Нэшвилл»
    Валентин Зыков, «Вегас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Нэшвилл».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вегас»

    В прошлой игре «Вегас» дома был разбит «Торонто» (3:6) — это третье поражение «Голден Найтс» подряд и седьмое в последних десяти матчах. Но в целом «Вегас» комфортно занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на семь очков «Ванкувер».

    Все прогнозы на хоккей

    По шайбе в игре с «Лифс» забросили нападающие Пол Штястны, Оскар Линдберг и Уильям Карлссон, не лучший матч провел основной вратарь Марк-Андре Флери. Российский форвард Валентин Зыков участия в игре не принимал. Среди лидеров выделим также защитников Ши Теодора, Колина Миллера и Нейта Шмидта, травмирован Ник Холден. В атаке ключевые исполнители Джонатан Маршессо, Коди Икин, Райлли Смит и Алекс Тах.

    «Вегас» делает ставку на оборону, пропуская в среднем лишь 2,83 шайбы за матч, и показывая 82,6% надежности в меньшинстве. По сути, «Найтс» входят в топ-5 НХЛ по этим показателям. Но результативность в атаке на среднем уровне.

    «Нэшвилл»

    В прошлом матче «Нэшвилл» дома обыграл «Монреаль» (3:1), прервав серию из трех поражений. Но в целом «Предаторз» на их втором месте в Центральном дивизионе ничего не угрожает — «Сент-Луис» отстает на десять очков.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Хороший матч отыграл основной вратарь Пекка Ринне, отразив 34 из 35 бросков, по шайбе забросили нападающие Виктор Арвидссон, Брайан Бойл и Райан Хартман. Среди лидеров — защитники Роман Йоси и Маттиас Экхольм, нападающие Райан Джохансен, Крэйг Смит и Филип Форсберг.

    У «Нэшвилла» четвертая по надежности оборона в НХЛ — в среднем лишь 2,57 пропущенных шайб за матч. Атака получше чем у «Вегаса», но в топ-10 не входит (чуть больше трех шайб за матч), и при этом у «Предаторз» худшее в Лиге большинство — лишь 12,9% реализации.

    Прогноз

    Команды сыграли два матча друг с другом, и дважды сильнее был «Нэшвилл» — 4:1 дома и 2:1 на выезде. С учетом этого опыта и того факта, что обе больше акцентированы на обороне, прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сочи
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Сегодня в 22:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лион — Генгам
  • Сегодня в 22:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Уотфорд
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Завтра в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Каролина — Эдмонтон
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Завтра в 04:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Завтра в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Тоттенхэм» близок к четвертьфиналу
  • Лондонские супергерои. «Тоттенхэм» уничтожил Дортмунд
    • Вчера в 14:30     «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • 02:00 13/02/2019     «Реал» снова борется за чемпионство
  • «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне
    • 05:50 10/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Вегас» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 06:00 мск.
    Тоже интересно
    «Автомобилист» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» против «Ак Барса», СКА примет «Йокерит»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 18:280
  • 12:45
    • Сборная России сыграет со Швейцарией, Латвией и Францией перед ЧМ-2019
  • 17:58
    • Дзампарини вновь стал владельцем «Палермо»
  • 17:44
    • «Локомотив» арендовал грузинского хавбека
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Анисимова, дубль ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 09:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Проверка «Лиона» и «Ювентуса» аутсайдерами
  • 2.77
    •
  • 17:25
    • Тухель получил двухматчевую дисквалификацию
  • 12:24
    • Неймар не вернется в «Барселону»
  • 12:02
    • «Краснодар» установил рекорд посещаемости
    Поль Погба не сыграет в ответном матче Футбол С небес на землю. Сульшер взглянул правде в глазаНорвежский специалист потерпел первое поражение на посту наставника «Манчестер Юнайтед» Вчера в 20:280
  • 11:51
    • Кучеров и Тарасенко — звезды дня в НХЛ
  • 11:42
    • Вальверде продлил контракт с «Барселоной»
  • 10:13
    • Чико Флорес покинул «Рубин»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие