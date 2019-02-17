«Вегас» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Нэшвилл».

«Вегас»

В прошлой игре «Вегас» дома был разбит «Торонто» (3:6) — это третье поражение «Голден Найтс» подряд и седьмое в последних десяти матчах. Но в целом «Вегас» комфортно занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на семь очков «Ванкувер».

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По шайбе в игре с «Лифс» забросили нападающие Пол Штястны, Оскар Линдберг и Уильям Карлссон, не лучший матч провел основной вратарь Марк-Андре Флери. Российский форвард Валентин Зыков участия в игре не принимал. Среди лидеров выделим также защитников Ши Теодора, Колина Миллера и Нейта Шмидта, травмирован Ник Холден. В атаке ключевые исполнители Джонатан Маршессо, Коди Икин, Райлли Смит и Алекс Тах.

«Вегас» делает ставку на оборону, пропуская в среднем лишь 2,83 шайбы за матч, и показывая 82,6% надежности в меньшинстве. По сути, «Найтс» входят в топ-5 НХЛ по этим показателям. Но результативность в атаке на среднем уровне.

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» дома обыграл «Монреаль» (3:1), прервав серию из трех поражений. Но в целом «Предаторз» на их втором месте в Центральном дивизионе ничего не угрожает — «Сент-Луис» отстает на десять очков.

Хороший матч отыграл основной вратарь Пекка Ринне, отразив 34 из 35 бросков, по шайбе забросили нападающие Виктор Арвидссон, Брайан Бойл и Райан Хартман. Среди лидеров — защитники Роман Йоси и Маттиас Экхольм, нападающие Райан Джохансен, Крэйг Смит и Филип Форсберг.

У «Нэшвилла» четвертая по надежности оборона в НХЛ — в среднем лишь 2,57 пропущенных шайб за матч. Атака получше чем у «Вегаса», но в топ-10 не входит (чуть больше трех шайб за матч), и при этом у «Предаторз» худшее в Лиге большинство — лишь 12,9% реализации.

Прогноз

Команды сыграли два матча друг с другом, и дважды сильнее был «Нэшвилл» — 4:1 дома и 2:1 на выезде. С учетом этого опыта и того факта, что обе больше акцентированы на обороне, прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0