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    «Каролина» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2019 года

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Каролина» — «Эдмонтон»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Каролина» — «Эдмонтон».
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    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» на выезде справилась с «Оттавой» (4:1), выиграв седьмой матч из последних десяти. Сейчас «Харрикейнз» занимают пятое место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф Востока отстают на три очка.

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    Хороший матч сыграл вратарь Кертис МакЭлхинни, а результат сделали лидеры атаки — Теуво Теравайнен оформил дубль, Майкл Ферланд набрал 3 (1+2) очка, гол+пас на счету Джастина Уилльямса. Набрали очки и Нино Нидеррайтер с Себастьяном Ахо. Среди других важных игроков отметим защитников Джейкоба Слэвина и Даги Хэмилтона. Российский нападающий Андрей Свечников очков не набирал.

    «Каролина» делает акцент на игре в обороне, пропуская в среднем лишь 2,84 шайбы за матч — это 9-й лучший показатель в НХЛ. Однако атака гораздо слабее, а большинство и вовсе в десятке худших в Лиге.

    «Эдмонтон»

    В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде проиграл «Питтсбургу» (1:3) — это восьмое поражение команды в последних девяти матчах, и некогда претендент на плей-офф скатился на 6-место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф Запада уже на шесть очков.

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    Единственную шайбу в игре с «Питтсбургом» забросил один из ключевых нападающих Леон Драйзайтль. Другие ключевые исполнители — защитник Дарнелл Нерс, нападающие Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.

    У «Эдмонтона» сильные спецбригады большинства — 22,6% реализации и 9-е место в НХЛ. Но на этом хорошие новости для «Ойлерз» заканчиваются, по игре в меньшинстве, а также в целом по заброшенным и пропущенным шайбам «Эдмонтон» среди худших в Лиге.

    Прогноз

    Первый матч команд в сезоне завершился крупной выездной победой «Каролины» (7:4), и сейчас букмекеры тоже верят в успех «Харрикейнз». С другой стороны, «Ойлерз» позарез нужны очки, иначе плей-офф снова пройдет мимо — рискнем с прогнозом на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 2,69. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.69. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 03:30 мск.
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