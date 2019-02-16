«Каролина» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Каролина» — «Эдмонтон».

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» на выезде справилась с «Оттавой» (4:1), выиграв седьмой матч из последних десяти. Сейчас «Харрикейнз» занимают пятое место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф Востока отстают на три очка.

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Хороший матч сыграл вратарь Кертис МакЭлхинни, а результат сделали лидеры атаки — Теуво Теравайнен оформил дубль, Майкл Ферланд набрал 3 (1+2) очка, гол+пас на счету Джастина Уилльямса. Набрали очки и Нино Нидеррайтер с Себастьяном Ахо. Среди других важных игроков отметим защитников Джейкоба Слэвина и Даги Хэмилтона. Российский нападающий Андрей Свечников очков не набирал.

«Каролина» делает акцент на игре в обороне, пропуская в среднем лишь 2,84 шайбы за матч — это 9-й лучший показатель в НХЛ. Однако атака гораздо слабее, а большинство и вовсе в десятке худших в Лиге.

«Эдмонтон»

В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде проиграл «Питтсбургу» (1:3) — это восьмое поражение команды в последних девяти матчах, и некогда претендент на плей-офф скатился на 6-место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф Запада уже на шесть очков.

Единственную шайбу в игре с «Питтсбургом» забросил один из ключевых нападающих Леон Драйзайтль. Другие ключевые исполнители — защитник Дарнелл Нерс, нападающие Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.

У «Эдмонтона» сильные спецбригады большинства — 22,6% реализации и 9-е место в НХЛ. Но на этом хорошие новости для «Ойлерз» заканчиваются, по игре в меньшинстве, а также в целом по заброшенным и пропущенным шайбам «Эдмонтон» среди худших в Лиге.

Прогноз

Первый матч команд в сезоне завершился крупной выездной победой «Каролины» (7:4), и сейчас букмекеры тоже верят в успех «Харрикейнз». С другой стороны, «Ойлерз» позарез нужны очки, иначе плей-офф снова пройдет мимо — рискнем с прогнозом на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 2,69. 0