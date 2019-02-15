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    «Каролина» Свечникова и «Даллас» Радулова сыграют от обороны

    «Каролина» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Каролина» — «Даллас»
    Валерий Ничушкин, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Даллас».
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    «Каролина»

    В прошлой игре «Каролина» на выезде обыграла «Оттаву» (4:1) — это седьмая победа «Харрикейнз» в последних десяти играх, и они занимают пятое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на три очка. При этом перед игрой с «Далласом» команду ждет битва с «Эдмонтоном».

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    Неплохо сыграл вратарь Кертис МакЭлхинни, а результат сделали лидеры атаки — Теуво Теравайнен оформил дубль, Майкл Ферланд набрал 3 (1+2) очка, гол+пас на счету Джастина Уилльямса. Набрали очки и Нино Нидеррайтер с Себастьяном Ахо. Среди других важных игроков отметим защитников Джейкоба Слэвина и Даги Хэмилтона. Российский нападающий Андрей Свечников очков не набирал.

    «Каролина» в большей мере оборонительная команда — в среднем за матч «Харрикейнз» пропускают 2,84 шайбы, входя в топ-10 НХЛ. А вот атака слабее, и заметно ниже среднего уровня — менее трех заброшенных шайб в среднем за игру.

    «Даллас»

    В прошлой игре «Даллас» на выезде был уничтожен «Тампой-Бэй» (0:6), проиграв третий матч из последних четырех. «Старз» опустились на четвертое место в Центральном дивизионе, пропустив вперед «Сент-Луис», хотя у команд поровну очков.

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    Слабую игру с «Тампой» провел российский вратарь Антон Худобин, которого меняли дважды (!) по ходу матча, но выбора у «Старз» нет — основной вратарь Бен Бишоп травмирован. Среди лидеров отметим также защитников Эсу Линделла, Миро Хейсканена и Джона Клингберга, нападающих Александра Радулова, Тайлера Сегина и Джейми Бенна. Стабильное место в команде получили российские форварды Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов.

    «Даллас» также играет с акцентом на оборону, но гораздо успешнее — «Старз» пропускают в среднем лишь 2,56 шайб за матч, что является 3-м лучшим результатом в НХЛ. Зато атака гораздо хуже чем у «Каролины» — в среднем лишь 2,54 заброшенные шайбы за матч и третий худший показатель в Лиге.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, и учитывая, что обе играют с акцентом на свои ворота, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 04:00 мск.
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