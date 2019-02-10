«Эдмонтон» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Эдмонтон Ойлерз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Сан-Хосе».

«Эдмонтон»

В прошлом поединке «Эдмонтон» на выезде разбил «Миннесоту» (4:1), прервав серию из шести поражений подряд. Но для борьбы за плей-офф «Ойлерз» нужно гораздо больше побед — команда занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, а от зоны плей-офф Запада отстает на два очка.

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Здорово сыграл вратарь Кэм Талбот, отразив 35 из 36 бросков, а результат сделали лидеры — нападающий Зак Кассьян оформил гол+пас, по шайбе забросили Леон Драйзатль, Тай Ратти и защитник Дарнелл Нерс, по два ассиста в активе Коннора Макдэвида и Райана Ньюджента-Хопкинса.

Лишь по игре в большинстве «Эдмонтон» входит в число десяти лучших коллективов НХЛ, реализуя 22,4% своих попыток. Что касается в целом заброшенных/пропущенных шайб, а также игры в меньшинстве — здесь «Ойлерз» одни из худших в НХЛ.

«Сан-Хосе»

В прошлом поединке «Сан-Хосе» на выезде выиграл битву лидеров Тихоокеанского дивизиона у «Калгари» (5:2) — это четвертая победа «Шаркс» подряд, и они сократили отставание от «Флэймз» до двух очков, опережая «Вегас» на пять.

Вратарь Мартин Джонс сделал 36 сэйвов из 38 бросков, топ-защитник Брент Бернс забросил шайбу и отдал две передачи, по дублю и три очка набрали ключевые нападающие Томаш Гертл и Эвандер Кэйн, Йоонас Донской отдал два ассиста. Среди лидеров отметим также нападающих Джо Павелски, Логана Кутюра, Тимо Майера и Джона Торнтона.

«Сан-Хосе» обладает третьей самой результативной атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,60 шайб за матч. Спецбригады у «Шаркс» также одни из лучших в Лиге, но есть проблемы при игре в обороне — в среднем более трех пропущенных шайб за игру (19-е место).

Прогноз

Команды успели сыграть уже три поединка в сезоне — сперва «Ойлерз» выиграли на выезде (4:3 ОТ), но затем дважды проиграли — дома (4:7) и на чужом льду (2:7). Букмекеры снова не сомневаются в результативной игре, а мы рискнем со прогнозом на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 2,20. «Ойлерз» играют дома и вдохновлены первой за долгое время победой. 0