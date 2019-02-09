Финляндия — Чехия. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года

В рамках шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года сборная Финляндии сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.

Финляндия

В первом матче шведского этапа Евротура Финляндия уступила России в серии буллитов (2:3), проиграв россиянам в третий раз подряд в этом сезоне. Если же брать остальные матчи — финны выиграли три поединка из четырех, а проиграли раз и только в серии буллитов.

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В целом хороший матч удался вратарю Финляндии и «Кярпята» Вейни Вехвилайнену, который отразил 28 из 30 бросков в створ, но в серии буллитов вытянуть команду не сумел. Сразу в двух голах поучаствовал защитник Микко Лехтонен (гол+пас), еще одна шайба на счету форварда Нико Ойямяки.

Финляндия подтвердила, что Россия является для нее неудобным соперником, но была близка к победе, и впервые за три игры сумела распечатать ворота россиян. Но в целом за последние три матча в рамках Евротура финны забросили лишь пять шайб — это маловато.

Чехия

В первом матче шведского этапа Евротура сборная Чехии неожиданно легко разбила хозяев сборную Швеции (5:2), хотя до этого в Финляндии и России уступала сопернику с одинаковым счетом 2:3. Это лишь третья победа Чехии в семи матчах.

Результат в игре со Швецией сделали представили КХЛ — центрфорвард «Металлурга» Якуб Коварж стал автором хет-трика и набрал четыре очка, его партнер по тройке Иржи Секач («Ак Барс») отметился голом. Еще одна шайба на счету форварда Марека Квапила, ранее также игравшего в КХЛ. Ворота Чехии защищал основной голкипер Симон Грубек, отразив 18 из 20 бросков.

Чехия показал образцовую реализацию численного преимущества, забросив три из пяти шайб в большинстве, и еще одну в пустые ворота. Это лишь второй раз в сезоне, когда команда забрасывает больше четырех шайб и пропускает меньше трех.

Прогноз

Чехия удивила уверенной победой над Швецией, но букмекеры все равно считают фаворитом Финляндию. Мы же, с учетом двух предыдущих встреч, которые завершились разменом победами (4:3 Чехия и 3:2 Финляндия) прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,72. 0