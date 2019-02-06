«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Эдмонтон Ойлерз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Чикаго».

«Эдмонтон»

В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде в овертайме проиграл «Монреалю» (3:4) — это пятое поражение «Ойлерз» подряд, и они опустились на 6-е место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф Запада на три очка.

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Как всегда здорово сыграли лидеры атаки — Леон Драйзайтль оформил дубль, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид, а Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Дарнелл Нерс отметились двумя ассистами. Но слабо провел игру вратарь Микко Коскинен.

Лишь по реализации большинства «Эдмонтон» в районе топ-10 в НХЛ — 21,4%. А вот по игре в атаке и обороне в целом, а также в меньшинстве «Ойлерз» одни из худших в Лиге.

«Чикаго»

В прошлой игре «Чикаго» на выезде в овертайме дожал «Миннесоту» (4:3), выиграв четвертый матч подряд после такой же серии поражений. Но «Блэкхокс» так плохо начали сезон, что даже такой спурт не помог им пока что подняться с последнего места в Центральном дивизионе — отставание от «Сент-Луиса» составляет два очка.

Отлично проявили себя лидеры — защитник Эрик Густафссон оформил дубль, нападающий Алекс ДеБринкет набрал три (1+2) очка, а Джонатан Тэйвз два (1+1), Дилан Стром и Доминик Кахун отдали по две передачи, Патрик Кэйн — одну. Российский нападающий Артем Анисимов продолжает играть в четвертом звене и очков не набрал.

«Чикаго» играет контрастно. С одной стороны, по результативности в атаке «Блэкхокс» входят в десятку лучших команд НХЛ (в среднем 3,13 шайб за игру). С другой, у «Чикаго» вторая худшая оборона в Лиге — в среднем 3,68 пропущенных шайб за матч.

Прогноз

Соперники встречались уже дважды в сезоне, и оба раза победу праздновал «Эдмонтон» — 4:0 дома и 2:1 ОТ на выезде. Сейчас «Эдмонтон» идет на серии поражений, но когда, если не сейчас, брать два очка? Прогнозируем победу «Ойлерз» в матче с коэффициентом 1,74. 0