«Даллас» — «Аризона». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Даллас Старз» примет «Аризону Койотис». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Аризона».

«Даллас»

В прошлой игре «Даллас» на выезде обыграл одного из лидеров Центрального дивизиона «Нэшвилл» (3:1), взяв четвертую победу подряд. «Старз» вышли на третье место в этом же дивизионе, опережая на два очка «Миннесоту», но на восемь отставая от «Прэдаторз».

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Героем матча можно смело назвать номинально второго вратаря «Далласа» россиянина Антона Худобина, который отразил 38 из 39 бросков. Топ-форвард Александр Радулов также поучаствовал в победе, отдав результативную передачу, нападающие Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов завершили поединок без очков. Победу «Старз» принесли лидеры — форвард Маттиас Янмарк заработал гол+пас, Тайлер Сегин и Блейк Комо забросили по шайбе.

У «Далласа» вторая по надежности оборона в НХЛ — в среднем лишь 2,5 пропущенные шайбы за матч. Но игра в атаке хуже только у «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» на выезде в овертайме уступила «Сан-Хосе» (2:3). Проиграв второй матч подряд. Но очки «Койотис» набирают в девяти из последних 11 матчей, и поднялись на пятое место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от «Ванкувера» и зоны плей-офф на три очка.

По шайбе забросили форварды Джош Арчибальд и Коннор Гарланд. Российский защитник Илья Любушкин закончил игру без очков. Главная проблема «Аризоны» — травмы ряда игроков, включая защитников Джейсона Демера и Оливера Экмана-Ларссона, нападающего Михаэля Грабнера. Среди ключевых игроков отметим также вратаря Дарси Кюмпера, нападающих Клейтона Келлера и Алекса Гальченюка.

«Аризона» тоже выделяется сильной игрой в защите, пропуская в среднем за игру лишь 2,82 шайбы, а меньшинство у «Койотис» вовсе самое сильное в НХЛ — 87,1% надежности. Но вот игра в атаке такая же ужасная, как у «Далласа».

Прогноз

В первой игре в сезоне «Даллас» дома всухую обыграл «Аризону» (3:0), и сейчас «Старз» на ходу, но и «Аризона» набрала неплохой темп. При этом обе команды играют от обороны, так что прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1.83. 0