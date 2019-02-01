«Виннипег» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля 2019 года «Виннипег Джетс» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Коламбус».

«Виннипег»

В прошлой игре «Виннипег» на выезде в серии буллитов дожал «Бостон» (4:3), прервав серию из двух подряд поражений, а до этого «Джетс» шли на серии их четырех побед. «Виннипег» занимает первое место в Центральном дивизионе, опережая на два очка «Нэшвилл».

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Один из топ-форвардов Кайл Коннор забросили две шайбы, Марк Шайфли отдал две передачи, еще один гол на счету защитника Джоша Моррисси. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набирал. Среди лидеров также выделим вратаря Коннора Хеллебайка, защитников Джейкоба Троубу и травмированного Дастина Бафлина, нападающих Патрика Лайне, Брайана Литтла и травмированного Николая Элерса.

«Виннипег» обладает одним из самых сбалансированных составов, и результаты статистики это подтверждают — команда входит в топ-6 по заброшенным/пропущенным шайбам, занимает 4-е место по реализации большинства, и только меньшинство чуть похуже, но тоже рядом с топ-10.

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» дома уступил «Баффало» (4:5), проиграв третий матч подряд. «Блу Джекетс» занимают третье место в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Питтсбург» и на одно отставая от «Вашингтона».

Не лучший матч выдал российский вратарь Сергей Бобровский, пропустив пять шайб с 34 бросков. Зато форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Отличились и другие лидеры — Пьерр-Люк Дюбуа и Кэм Аткинсон оформили по голу и передаче, по шайбе забросили Ник Фолиньо и Брэндон Дубински.

У «Коламбуса» весьма приличная атака — в среднем за матч «Блу Джекетс» забрасывают 3,22 шайбы (9-й показатель в Лиге), но одна из худших реализаций большинства в Лиге (лишь 15,1%). Оборона ниже среднего, зато меньшинство в топ-7 (83,2%).

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, обе сейчас не в лучшей форме, но букмекеры больше верят в победу «Джетс», а мы рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,16 — когда много проигрываешь, начинаешь больше внимания уделять обороне. 0