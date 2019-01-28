«Кунь Лунь» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 января 2019 года китайский «Кунь Лунь» примет омский «Авангард». Начало матча — 14:30 мск. Прогноз на «Кунь Лунь» — «Авангард».

«Кунь Лунь»

В прошлом матче «Кунь Лунь» уступил «Авангарду» (3:6), проиграв шестой матч подряд, и опустившись на 10-е место Востока, пропустив вперед «Сибирь». От зоны плей-офф команду отделяет уже девять очков.

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Не лучшим образом сыграл основной вратарь Александр Лазушин, по шайбе забросили защитник Блейк Парлетт, лидеры атаки Оли Палола и Джастин Фонтейн. Также отметим важную роль форварда Брэндона Йипа. Травмирован сразу ряд ключевых игроков — защитники Марк-Андре Граньяни, Оскарс Бартулис, нападающие Джош Николс, Кори Кейн, Йохан Сандстрем.

Лишь по одному показателю «Кунь Лунь» входит в топ-10 КХЛ — это игра в меньшинстве с надежностью 82,1%. Атака в конце второго десятка, а оборона третья худшая в КХЛ — более трех пропущенных шайб в среднем за матч.

«Авангард»

«Авангард» выполнил половину своей задачи в Китае, обыграв в первом матче «Кунь Лунь», и одержав вторую победу подряд после двух поражений. Омичи сохраняют второе место на Востоке и первое в дивизионе, опережая на одно очко «Барыс».

Лучший бомбардир команды Илья Михеев оформил дубль, по шайбе забросили Тэйлор Бек, Кирилл Петров, Андрей Стась, защитник Максим Чудинов, по две передачи отдали защитник Коди Франсон и нападающий Сергей Шумаков. В целом очки набрали 13 игроков.

Почти по всем показателям «Авангард» входит в топ-8 КХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы и меньшинство, но есть проблемы с реализацией большинства — 16,8% и только 16-е место.

Прогноз

Это вторая встреча команд подряд, и мы снова ставим на победу «Авангарда» в основное время с коэффициентом 1,94, так как омичам крайне важны очки, тогда как «Кунь Лунь», судя по всему, уже начинает забывать о плей-офф. 0