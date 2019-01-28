ЦСКА — «Динамо Минск». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 января 2019 года московский ЦСКА примет минское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо Минск».

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома был разбит «Барысом» (2:5), проиграв во второй раз подряд и лишившись первого места в КХЛ и Западной конференции. Москвичей обошел СКА, который опережает ЦСКА на одно очко.

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Очень слабо сыграл вратарь Илья Сорокин, пропустив четыре шайбы с 15 бросков, так что в следующей игре ждем Ларса Йоханссона. По голу на счету Антона Слепышева и Кирилла Капризова. Среди лидеров отметим также защитников Никиту Нестерова, Мэта Робинсона, Алексея Марченко, нападающих Михаила Григоренко, Линдена Вея, Константина Окулова и Максима Шалунова.

У ЦСКА абсолютно лучшая в КХЛ оборона — лишь 1,21 пропущенных шайб в среднем за матч. Атака и меньшинство тоже среди топов (входят в пятерку лучших), но чуть слабее большинство — 21,3% реализации и 9-е место.

«Динамо Минск»

В прошлом матче «Динамо Минск» на выезде обыграл главного аутсайдера КХЛ «Слован» (4:2), прервав серию из пяти поражений. Минчане занимают предпоследнее место на Западе, и отстают от зоны плей-офф на 17 очков.

Хорошо сыграл вратарь Юнас Энрот, отразив 35 из 37 бросков, по шайбе забросили Александр Китаров, Андрей Степанов, Артем Волков и защитник Джонатан Блум. Среди лидеров выделим также защитника Патрика Уиркоша, Евгения Лисовца, нападающих Сергей и Андрея Костициных, Куинтона Хаудена.

«Динамо Минск» в большей мере оборонительная команда, а особенно неплохо у минчан получается выглядеть в меньшинстве (80,3%). Но очень слабая атака и второе худшее в КХЛ большинство (12,2% реализации).

Прогноз

Обычно ЦСКА играет не очень результативно, но москвичи разгневаны двумя подряд фиаско, и наверняка будут настроены очень решительно — прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0