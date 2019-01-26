«Кунь Лунь» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года китайский «Кунь Лунь» примет омский «Авангард». Начало матча — 10:00 мск. Прогноз на «Кунь Лунь» — «Авангард».

«Кунь Лунь»

В прошлой игре «Кунь Лунь» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2) — это пятое поражение представителя Китая подряд. «Кунь Лунь» отстал от зоны плей-офф и «Трактора» на семь баллов, и по очкам команду уже догнали «Сибирь» и «Нефтехимик».

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Единственную шайбу забросил защитник Онджей Витасек. Лидерами команды являются голкипер Александр Лазушин, защитник Вилле Лаюнен, нападающие Оли Палола и Брэндон Йип. Главная проблема — переполненный лазарет. Травмированы защитники Кришьянис, Редлихс, Оскарс Бартулис, Марк-Андре Граньяни, нападающие Кори Кейн, Джош Николс и Йохан Сандстрем.

Лишь по одному показателю «Кунь Лунь» входит в топ-10 команд КХЛ — это игра в меньшинстве (82,5% надежности). Атака у команды заметно ниже среднего, а оборона одна из худших в Лиге — в среднем три пропущенные шайбы за матч.

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на выезде засушил «Амур» (3:0), прервав серию из двух поражений. Омичи снова оторвались от «Барыса» на два очка, и продолжают лидировать в своем дивизионе, занимая второе место на Востоке.

Вратарь Иван Налимов сделал первый шатаут в сезоне, отразив все 30 бросков. Еще одним героем стал лучший бомбардир Илья Михеев, у которого гол+пас. Другие лидеры также проявили себя — Сергей Широков отдал две передачи, защитники Евгений Медведев и Максим Чудинов забросили по шайбе.

Почти по всем показателям статистики «Авангард» входит в топ-10, и выделяется надежной обороной, пропуская в среднем 2,15 шайб за игру (6-й показатель). Но у омичей очень слабые спецбригады большинства — 16% реализации и 16-е место в КХЛ.

Прогноз

«Авангарду» отступать некуда, так как любое поражение может стоить им первого места в дивизионе и второго в конференции. Но и «Кунь Лунь» не самый приятный соперник, особенно на своем льду. Омичи снова могут сделать акцент на осторожность и надежность, так что прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,94. 0