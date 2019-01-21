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    «Колорадо» и «Нэшвилл» не забросят много шайб

    «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 января 2019 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз
    Прогноз на «Колорадо» — «Нэшвилл»
    Никита Задоров, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 23:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Нэшвилл».
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    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на своем льду уничтожил «Лос-Анджелес» (7:1), выиграв второй раз в последних трех играх, но в целом у «Эвеланш» лишь три победы в последних десяти матчах. Команда занимает третье место в Центральном дивизионе, отставая от «Нэшвилла» на восемь очков, а сзади поджимают «Даллас» и «Миннесота».

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    В игре с «Лос-Анджелесом» здорово сыграли все лидеры команды, в том числе российский вратарь Семен Варламов, отразивший 30 из 31 бросков. Мико Рантанен оформил дубль, Габриэль Ландескуг и Карл Содерберг гол+пас, Натан Маккинон и Мэтт Калверт отдали по две передачи, а защитник Тайсон Бэрри сделал ассистентский хет-трик. Российский защитник Никита Задоров закончил матч с полезностью «+3», но без очков. Травмирован форвард Владислав Каменев.

    «Колорадо» делает ставку на игру в нападении, забрасывая в среднем 3,46 шайб за матч (7-е место в НХЛ), и реализуя 25,4% большинства (6-е). Но по игре вратарей и обороны «Лавины» не входят даже в топ-20.

    «Нэшвилл»

    В прошлом поединке «Нэшвилл» дома проиграл «Флориде» (2:4) — это четвертое поражение «Предаторз» в последних пяти матчах — команда продолжает занимать второе место в Центральном дивизионе, отставая на четыре ока от «Виннипега» и на восемь опережая «Колорадо».

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    Слабо сыграл вратарь Юусе Сарос, пропустив четыре шайбы с 30 бросков, по голу и передаче оформили форварды Ник Бонино и Остин Уотсон. Среди лидеров выделим защитников Романа Йоси, Маттиаса Экхольма, нападающих Виктора Ардвиссона, Крэйга Смита и Филипа Форсберга. Дисквалифицирован ключевой форвард Райан Джохансен, травмированы нападающие Кайл Туррис, Зак Риналдо, Миика Саломяки.

    У «Нэшвилла», наоборот, ставка на игру обороны — в среднем за матч «Предаторз» пропускают 2,64 шайбы (4-й показатель в НХЛ). Но при этом и в атаке у команды все более-менее в порядке (11-й показатель). Проблемы только со спецбригадами, особенно с большинством — третье худшее в Лиге (13,5%).

    Прогноз

    Команды сыграли друг с другом два матча, обменявшись выездными победами (4:1 «Предаторз» и 3:2 «Эвеланш»). Учитывая предыдущий опыт и надежность обороны «Нэшвилла», рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,05. 0

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    Прогноз на «Колорадо» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 23:00 мск.
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