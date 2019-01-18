«Даллас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Лос-Анджелес».

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» дома всухую уступил лидеру НХЛ «Тампе-Бэй» (0:2), проиграв третий матч подряд. «Старз» опустились на четвертое место в Центральном дивизионе, пропустив вперед «Колорадо», а сзади на расстоянии одного очка находится «Миннесота».

Все прогнозы на НХЛ

Российский вратарь Антон Худобин отразил 19 из 21 броска — средний результат, но снова слабо сыграла атака, включая россиян Александра Радулова и Валерия Ничушкина. Среди лидеров отметим также защитников Джона Клингберга и Миро Хейсканена, нападающих Джейми Бенна, Джейсона Спецу и Тайлера Сегина. Травмированы защитник Марк Мето, нападающие Мартин Ганзл и Джейсон Дикинсон.

«Даллас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,64 шайбы за матч (4-е место) и показывая 83% надежности в меньшинстве (9-е). Но при этом у «Старз» четвертая худшая атака в НХЛ — всего 2,57 заброшенных шайб в среднем за игру.

«Лос-Анджелес»

В прошлой игре «Лос-Анджелес» на выезде в серии буллитов уступил «Миннесоте» (2:3). Это третье поражение «Кингз» в последних четырех поединках — они продолжают занимать последнее место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

В кои-то веки забросил шайбу российский нападающий Илья Ковальчук, но в серии буллитов он свой бросок не реализовал. Еще одна шайба на счету Джеффа Картера, к лидерам также нужно отнести Анже Копитара, Дастина Брауна, Алекса Яфалло, защитников Дрю Даути и Джейка Маззина.

Лишь по одному показателю «Лос-Анджелес» входит в топ-15 НХЛ — это пропущенные шайбы в среднем за игру (2,94). Но при этом у «Кингз» абсолютно худшая в Лиге атака, второе худшее меньшинство и третье худшее большинство — хуже почти некуда.

Прогноз

Первая встреча соперников на льду «Далласа» завершилась победой «Старз» (4:2). В последнее время «Кингз» пытаются цепляться за результат, и в матчах с их участием нечасто забрасывают больше пяти шайб. «Даллас» также любит играть от обороны, так что прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0