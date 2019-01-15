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    ЦСКА против «Металлурга» — чья оборона окажется надежней?

    ЦСКА — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 января 2019 года

    КХЛ ЦСКА Нефтехимик
    Прогноз на ЦСКА — «Металлург»
    Иван Телегин, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года московский ЦСКА примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Металлург».
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    ЦСКА

    В прошлом поединке ЦСКА дома засушил «Динам Минск» (3:0), одержав восьмую победу в последних десяти матчах, и вторую подряд сухую. ЦСКА продолжает лидировать в общей таблице КХЛ, опережая на четыре очка СКА.

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    Отразив лишь 14 бросков, оформив свой 8-й шатаут в сезоне оформил Ларс Йоханссон. По шайбе забросили форварды третьей-четвертой тройки — Андрей Светлаков, Максим Шалунов, Антон Слепышев. Среди лидеров команды — травмированный защитник Никита Нестеров, нападающие Линден Вей, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Константин Окулов.

    ЦСКА обладает самой мощной в КХЛ обороной, пропуская в среднем лишь 1,17 шайб за матч. Но остальные показатели, включая заброшенные/пропущенные шайбы и меньшинство в последнее время просели — 6-9 места в Лиге.

    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» дома разобрался с «Нефтехимиком» (5:2), одержав восьмую победу подряд, и поднявшись уже на 4-е место Восточной конференции, отставая на два очка от «Ак Барса» и на одно опережая «Барыс».

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    Героями матча с «Нефтехимиком» стали лидеры атаки — Деннис Расмуссен набрал 4 (1+3) очка, Сергей Мозякин оформил дуль и набрал три очка, по шайбе на счету Николая Кулемина и Романа Любимова. Среди ключевых игроков отметим также защитника Виктора Антипина, нападающих Мэтта Эллисона, Ильку Паккаринена и Ника Шора.

    Сила «Металлурга» в его спецбригадах — магнитогорцы уже вышли на первое место в КХЛ по реализации большинства (29,8%), а также занимают 3-е место по надежности в меньшинстве (88,7%). По заброшенным/пропущенным шайбам «Магнитка» тоже среди лидеров — места в топ-7.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась выездной победой ЦСКА (2:1). Сейчас москвичи снова фавориты, но ожидать слишком много голов от команд не стоит — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,84. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года московский ЦСКА примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:30 мск.
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