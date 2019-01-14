«Айлендерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Тампа-Бэй».

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» на выезде выиграли у «Рейнджерс» дерби Нью-Йорка (4:3), одержав восьмую победу в последних десяти матчах. Перед игрой с «Тампой» их снова ждут нью-йоркские разборки, но пока что «Островитяне» входят в зону плей-офф Востока и занимают 4-е место в Столичном дивизионе, отставая на одно очко от «Коламбуса».

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Героями прошло матча стали лидеры — Мэтью Барзал набрал 3 (1+2) очка, Андерс Ли гол+пас, Джордан Эберле и Джош Бэйли забросили по шайбе, защитник Джонни Бойчак отдал две передачи. Среди лидеров также защитник Райан Пулок и нападающий Брок Нельсон. Травмированы защитник Томас Хики и нападающий Эндрю Лэдд.

Сила «Айлендерс» — в обороне и вратарях. В среднем за игру «Островитяне» пропускают лишь 2,64 шайбы, что является 4-м лучшим показателем в НХЛ. Но линия атаки заметно слабее, а по игре спецбригад команда не входит даже в топ-20.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома обыграла «Каролину» (3:1), одержав девятую победу в последних десяти матчах, и набрав очки в 18 из последних 19 поединков. В итоге «Лайтнинг» лидируют в общей таблице НХЛ, на восемь очков опережая «Калгари». Перед игрой в Нью-Йорке «Молний» ждет выезд к «Баффало».

Российский вратарь Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков в матче с «Харрикейнз», а нападающий Брэйден Поинт оформил дубль и поучаствовал по всех трех голах. Еще одна шайба на счету Онджея Палата, две передачи у Стивена Стэмкоса, не ушел без очков еще один лидер атак — российский форвард Никита Кучеров (одна передача). Российский защитник Михаил Сергачев очков не набирал, травмированы форварды Джей Ти Миллер и Райан Кэллахан.

У «Тампа-Бэй» абсолютно лучшая в НХЛ линия атаки — в среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 4,09 шайб и реализуют 30% попыток в большинстве. Что касается игры в обороне, здесь команда находится немного за гранью топ-10.

Прогноз

Первая встреча на льду «Тампы» завершилась победой хозяев (4:2). И сейчас, исходя из всех данных, «Лайтнинг» снова явные фавориты. Рискнем с прогнозом на победу «Тампы» в основное время с коэффициентом 1,97. 0