«Лос-Анджелес» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 13 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 января 2019 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Питтсбург».

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома уступил такому же аутсайдеру таблицы «Оттаве» (1:4), потерпев четвертое поражение в последних пяти матчах. «Кингз» одна из худших команд НХЛ на данный момент и худшая в Тихоокеанском дивизионе.

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Единственную шайбу в игре с «Оттавой» забросил нападающий Кайл Клиффорд. Лидерами команды являются вратарь Джонатан Куик, защитники Дрю Даути и Джейк Маззин, нападающие Анже Копитар, Дастин Браун, Алекс Йаффало и наш Илья Ковальчук, который, правда, не забрасывает шайб уже очень много матчей. Травмированы нападающие Тревор Льюис и Джонни Бродзински.

Единственный показатель, по которому «Лос-Анджелес» входит в топ-20 — это надежность обороны с показателем в 2,98 пропущенных шайб в среднем за игру (18-е место). В остальном — мрак и пустота, при этом у «Кингз» абсолютно худшая линия атаки в НХЛ.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома разбил «Флориду» (5:1), одержав девятую победу в последних десяти матчах. «Пингвинз» занимают второе место в Столичном дивизионе, отставая на четыре очка от «Вашингтона», и перед матчем с «Кингз» заедут в гости к «Анахайму».

Хороший матч сыграл Мэтт Мюррей, отразив 36 из 37 бросков. Нападающий Брэндон Раст оформил дубль, Сидни Кросби гол+пас, по шайбе на счету Райли Шихена и Таннера Пирсона. Один из лучших форвардов «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин отдал результативную передачу. Среди лидеров отметим также защитника Криса Летанга, нападающих Фила Кессела и Джейка Гюнтцеля. Травмированы защитник Джастин Шульц, нападающий Зак Антон-Риизе

По всем показателям «Питтсбург» входит в топ-10, но в большей мере у «Пингвинз» работает атака и спецбригады, входя в топ-5. Оборона и вратари чуть слабее — в среднем 2,81 пропущенные шайбы за матч и 10-й показатель.

Прогноз

Первая встреча команд в сезоне завершилась непростой домашней победой «Питтсбурга» в овертайме (4:3). Учитывая, что «Пингвинз» будут помяты после игры с «Анахаймом», они вряд ли будут сильно активны в атаке. Рискнем с прогнозом на поздний гол — время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,06. 0