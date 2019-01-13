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    «Авангард» и «Спартак» могут сыграть результативный матч

    «Авангард» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 13 января 2019 года

    КХЛ Авангард Спартак
    Прогноз на «Авангард» — «Спартак»
    Кирилл Петров, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 13 января 2019 года омский «Авангард» примет московский «Спартак». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Спартак».
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    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» в овертайме на родном льду неожиданно проиграл «Витязю» (2:3), но очки команда набирает пять матчей подряд, сохраняя второе место в Восточной конференции и первое в дивизионе, опережая на два очка «Барыс».

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    Гол+пас в игре с «Витязем» сделал форвард Виктор Столберг, еще одну шайбу забросил Сергей Шумаков. Среди лидеров отметим также Кирилла Петрова, Кирилла Семенова, Илью Михеева, Тэйлора Бека, Давида Дэарне, защитников Максима Чудинова, Евгения Медведева, Вилле Покку и Коди Франсона. Травмированы вратарь Кари Рамо и защитник Егор Мартынов.

    «Авангард» обладает хорошим балансом атаки и обороны, надежной игрой в меньшинстве. По всем показателям омичи входят в топ-8 КХЛ. Единственное слабое место — реализация большинства 15,3%, что является лишь 17-м результатом в Лиге.

    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» дома в серии буллитов дожал «Нефтехимик» (3:2). Москвичи продолжают чередовать победы и поражения на протяжении шести матчей, занимая 6-е место на Западе с отставанием в два очка от «Динамо Москва», и опережая «Витязь» на четыре.

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    Шайбами в основное время отметились лидеры — защитник Андрей Кутейкин, нападающий Мартиньш Карсумс, в серии буллитов забросили Илья Зубов и Максим Трунев. Среди лидеров также вратари Юлиус Гудачек и Никита Беспалов, нападающие Робин Ганзл, Каспарс Даугавиньш, Александр Хохлачев и Бен Максвелл. Лазарет команды пуст.

    По заброшенным/пропущенным шайбам и игре в меньшинстве «Спартак» находится как раз на грани топ-10 в КХЛ, и в этом плане может поспорить с «Авангардом», в том числе обладая таким же слабым большинством (17,7% реализации и 15-й показатель).

    Прогноз

    Прошлая встреча соперников в Москве завершилась сухой победой «Авангарда» (4:0). Омичи команда непредсказуемая, как и «Спартак», но в последних матчах соперники редко забрасывают меньше пяти шайб, так что рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,90. 0

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    Прогноз на «Авангард» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 13 января 2019 года омский «Авангард» примет московский «Спартак». Начало матча — 17:00 мск.
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