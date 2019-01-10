«Салават Юлаев» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет рижское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Динамо Рига».

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» дома разбил «Кунь Лунь» (7:4), одержав вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. Уфимцы занимают 6-е место в Восточной конференции, на пять очков опережая «Торпедо», но на восемь отставая от «Металлурга».

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В игре с «Кунь Лунем» «Салават» дважды отыгрывался по ходу матча, но взял два очка благодаря результативной игре лидеров — Теему Хартикайнен и Петр Хохряков оформили по дублю и набрали по три очка, по три (1+2) очка также на счету Линуса Умарка, Владимира Ткачева и Антона Бурдасова. Лазарет команды пуст.

По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10 команд КХЛ. Но если оборона и спецбригады у клуба из Уфы среди лидеров Лиги, то результативность атаки чуть слабее — в среднем 2,68 заброшенные шайбы за матч и 10-е место.

«Динамо Рига»

В прошлом матче «Динамо Рига» на выезде в овертайме уступило «Северстали» (2:3). Однако очки команда набрала, и не уходит со льда без баллов в восьми из последних десяти игр. Сейчас «Динамо» идет на 9-м месте в Западной конференции, и ведет борьбу за место в зоне плей-офф с «Витязем», отставая от соперника на одно очко.

Учитывая, что по воротам рижан соперник нанес 41 бросок, вратарь Тимур Билялов сыграл более чем достойно, пропустив лишь трижды. По шайбе на счету защитника Кристапса Сотниекса и Лауриса Дарзиньша. Среди лидеров отметим также защитник Мэттью Майоне и нападающего Линуса Виделля.

В равных составах рижское «Динамо» не блещет — многовато пропускают и еще меньше необходимого забрасывают. Вытягивают рижан спецбригады — большинство с реализацией в 21,8% (8-й показатель) и меньшинство с надежности 85% (6-е место).

Прогноз

Первый матч соперников в Риге завершился победой «Салавата Юлаева» (4:2). Сейчас уфимцы на ходу, но и «Динамо» регулярно набирает очки. Плюс команды играют достаточно результативно в последнее время — рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,95. 0