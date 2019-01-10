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    От «Салавата Юлаева» и «Динамо Рига» можно ждать результативный матч

    «Салават Юлаев» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 января 2019 года

    КХЛ Салават Юлаев Динамо Рига
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Динамо Рига»
    «Динамо Рига»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет рижское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Динамо Рига».
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    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» дома разбил «Кунь Лунь» (7:4), одержав вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. Уфимцы занимают 6-е место в Восточной конференции, на пять очков опережая «Торпедо», но на восемь отставая от «Металлурга».

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    В игре с «Кунь Лунем» «Салават» дважды отыгрывался по ходу матча, но взял два очка благодаря результативной игре лидеров — Теему Хартикайнен и Петр Хохряков оформили по дублю и набрали по три очка, по три (1+2) очка также на счету Линуса Умарка, Владимира Ткачева и Антона Бурдасова. Лазарет команды пуст.

    По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10 команд КХЛ. Но если оборона и спецбригады у клуба из Уфы среди лидеров Лиги, то результативность атаки чуть слабее — в среднем 2,68 заброшенные шайбы за матч и 10-е место.

    «Динамо Рига»

    В прошлом матче «Динамо Рига» на выезде в овертайме уступило «Северстали» (2:3). Однако очки команда набрала, и не уходит со льда без баллов в восьми из последних десяти игр. Сейчас «Динамо» идет на 9-м месте в Западной конференции, и ведет борьбу за место в зоне плей-офф с «Витязем», отставая от соперника на одно очко.

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    Учитывая, что по воротам рижан соперник нанес 41 бросок, вратарь Тимур Билялов сыграл более чем достойно, пропустив лишь трижды. По шайбе на счету защитника Кристапса Сотниекса и Лауриса Дарзиньша. Среди лидеров отметим также защитник Мэттью Майоне и нападающего Линуса Виделля.

    В равных составах рижское «Динамо» не блещет — многовато пропускают и еще меньше необходимого забрасывают. Вытягивают рижан спецбригады — большинство с реализацией в 21,8% (8-й показатель) и меньшинство с надежности 85% (6-е место).

    Прогноз

    Первый матч соперников в Риге завершился победой «Салавата Юлаева» (4:2). Сейчас уфимцы на ходу, но и «Динамо» регулярно набирает очки. Плюс команды играют достаточно результативно в последнее время — рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,95. 0

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Динамо Рига». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет рижское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск.
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