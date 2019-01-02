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    «Лос-Анджелес» Ковальчука может стать автором неожиданной победы над «Вегасом»

    «Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 января 2019 года

    НХЛ Вегас Голден Найтс Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Вегас» — «Лос-Анджелес»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Лос-Анджелес».
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    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» на выезде разгромил «Аризону» (5:1), одержав третью победу подряд, а очки «Голден Найтс» набирают в шести матчах подряд. В итоге «Вегас» сравнялся по очкам с лидером Тихоокеанского дивизиона «Калгари» (по 50), но у «Флэймз» три игры в запасе, а идущий следом «Сан-Хосе» отстает всего на одно очко при двух матчах в запасе.

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    В игре с «Аризоной» здорово сыграл основной вратарь Марк-Андре Флери, отразив 29 из 30 бросков. Вернувшийся после травмы Пол Счастны и его напарник по тройке Брэндон Пирри оформили по голу и передаче, по шайбе забросили Райан Карпентер, Коди Икин и Райли Смит. В общей сложности очки в игре с «Койотис» набрали 10 человек. Травмированы защитник Колин Миллер, нападающие Макс Пачиоретти и Эрик Хаула.

    «Вегас» обладает очень сильной обороной и вратарем, пропуская в среднем лишь 2,71 шайбы за матч (6-й результат). А в последнее время стали налаживаться дела и в плане результативности атаки.

    «Лос-Анджелес»

    В последнем матче «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Вегасу» (1:4). Это первое поражение «Кингз» после серии из четырех побед подряд, а перед повторной игрой с «Найтс» их ожидает встреча с «Колорадо». «Лос-Анджелес» продолжает занимать последнее место в Тихоокеанском дивизионе — отставание от «Аризоны» три очка и от «Эдмонтона» — шесть.

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    Единственную шайбу «Вегасу» забросил Анже Копитар, не лучшим образом сыграл вратарь Джонатан Куик, пропустив три шайбы с 31 броска (еще одна была заброшена в пустые ворота). Российский форвард Илья Ковальчук забросил лишь две шайбы в последних 15 матчах, набрав три очка.

    Среди лидеров отметим защитника Дрю Даути, нападающих Алекса Яфалло, Дастина Брауна и Джеффа Картера. Лазарет переполнен — травмированы защитники Алекс Мартинес и Дион Фанеф, нападающие Джонни Бродзински, Тревор Льюис и Карл Хагелин.

    Один из аутсайдеров сезона лишь по одному показателю входит в топ-20 — пропуская в среднем три шайбы за матч (18-е место). В остальном результаты очень слабые, а линия атаки вовсе худшая в НХЛ — в среднем лишь 2,26 заброшенных шайб за матч.

    Прогноз

    Несмотря на все неудачи, «Кингз» постепенно находят свою игру. И хотя шансов в игре с «Колорадо» у них немного, можем рискнуть с прогнозом на реванш в игре с «Вегасом». В одной из трех очных встреч сезона «Короли» уже побеждали «Рыцарей». Победа «Лос-Анджелеса» в матче с коэффициентом 2,83. 0

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    Прогноз на «Вегас» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.83. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 05:00 мск.
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